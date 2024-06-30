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Возле нас ранило человека — Анатолич с семьей стал свидетелем ракетной атаки на Киев

30 июня 2024 23:35
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Стас Кожушко
Редактор
Анатолий Анатолич с семьей оказался в эпицентре ракетной атаки на Киев
Шоумен Анатолий Анатолич с супругой Юлой. Фото: Instagram/yulattt
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вечером воскресенья, 30 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по столице и Киевской области. Свидетелем атаки стал шоумен Анатолий Анатолич с семьей.

Соответствующие публикации появились у Instagram телеведущего и его жены, пиарщика Юли.

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В момент воздушной тревоги в Киевской области звездная семья была на прогулке недалеко от Межигорья вместе с сыном Нилом. Именно возле этой резиденции к северу от Киева проживает звездная семья. По словам Юли, взрыв был настолько мощным, что у нее некоторое время пульсировала нога.

Реакция Юли на взрыв во время воздушной тревоги
Реакция Юли на взрыв во время воздушной тревоги. Скриншот: Instagram/yulattt

"Рашисты не перестают убивать мирных людей… Обломки упали прямо возле нас. Нил замер. Мы упали на асфальт. Шок. Ноги трясутся. Мужчину спасают на наших глазах. Не игнорируйте тревоги", — написала Юла.

Анатолич держал на руках Нила, которому в июле исполнится три года. Телеведущий показал, как медики спасают жизнь человека, получившего ранения в результате падения обломков ракеты.

Анатолий Анатолич снимал последствия атаки
Анатолий Анатолич снимал последствия ракетной атаки. Скриншоты: Instagram/anatoliyanatolich

В комментариях Юлу спросили, удалось ли медикам спасти жизнь пострадавшего. На что жена Анатолича сообщила, что она не знает.

Жена Анатолича комментирует ракетную атаку окупантов
Юла комментирует ракетную атаку оккупантов на Киев. Скриншот: Instagram/yulattt

Напомним, ранее мы писали, что россияне атаковали Киев в последний день июня 2024 года по новейшей тактике. Также мы рассказывали, что певица Ирина Билык вступилась за музыкальную исполнительницу KOLA и как проходит реабилитация хореографа, победительницы шоу "Танці з зірками" Елены Шоптенко.

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Анатолий Анатолич
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