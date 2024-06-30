Анатолий Анатолич с семьей оказался в эпицентре ракетной атаки на Киев

Шоумен Анатолий Анатолич с супругой Юлой. Фото: Instagram/yulattt

Вечером воскресенья, 30 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по столице и Киевской области. Свидетелем атаки стал шоумен Анатолий Анатолич с семьей.

Соответствующие публикации появились у Instagram телеведущего и его жены, пиарщика Юли.

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В момент воздушной тревоги в Киевской области звездная семья была на прогулке недалеко от Межигорья вместе с сыном Нилом. Именно возле этой резиденции к северу от Киева проживает звездная семья. По словам Юли, взрыв был настолько мощным, что у нее некоторое время пульсировала нога.

Реакция Юли на взрыв во время воздушной тревоги. Скриншот: Instagram/yulattt

"Рашисты не перестают убивать мирных людей… Обломки упали прямо возле нас. Нил замер. Мы упали на асфальт. Шок. Ноги трясутся. Мужчину спасают на наших глазах. Не игнорируйте тревоги", — написала Юла.

Анатолич держал на руках Нила, которому в июле исполнится три года. Телеведущий показал, как медики спасают жизнь человека, получившего ранения в результате падения обломков ракеты.

Анатолий Анатолич снимал последствия ракетной атаки. Скриншоты: Instagram/anatoliyanatolich

В комментариях Юлу спросили, удалось ли медикам спасти жизнь пострадавшего. На что жена Анатолича сообщила, что она не знает.

Юла комментирует ракетную атаку оккупантов на Киев. Скриншот: Instagram/yulattt

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