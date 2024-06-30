Анатолий Анатолич с семьей оказался в эпицентре ракетной атаки на Киев

Возле нас ранило человека — Анатолич с семьей стал свидетелем ракетной атаки на Киев
Вечером воскресенья, 30 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по столице и Киевской области. Свидетелем атаки стал шоумен Анатолий Анатолич с семьей.
Соответствующие публикации появились у Instagram телеведущего и его жены, пиарщика Юли.
Анатолич с семьей стали свидетелями ракетного обстрела
В момент воздушной тревоги в Киевской области звездная семья была на прогулке недалеко от Межигорья вместе с сыном Нилом. Именно возле этой резиденции к северу от Киева проживает звездная семья. По словам Юли, взрыв был настолько мощным, что у нее некоторое время пульсировала нога.
"Рашисты не перестают убивать мирных людей… Обломки упали прямо возле нас. Нил замер. Мы упали на асфальт. Шок. Ноги трясутся. Мужчину спасают на наших глазах. Не игнорируйте тревоги", — написала Юла.
Анатолич держал на руках Нила, которому в июле исполнится три года. Телеведущий показал, как медики спасают жизнь человека, получившего ранения в результате падения обломков ракеты.
В комментариях Юлу спросили, удалось ли медикам спасти жизнь пострадавшего. На что жена Анатолича сообщила, что она не знает.
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