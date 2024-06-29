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Думки про зміну професії промайнули — Шоптенко зізналася, як проходить її реабілітація

29 червня 2024 06:54
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шоптенко зізналася, як проходить її реабілітація
Хореографиня Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Олена Шоптенко кілька місяців тому зламала ногу. Зірка проходить курс реабілітації і зізнається, відновлення — непростий процес.

Про це танцівниця поділилася у своїй соціальній мережі.

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Шоптенко на кардах з сеансів з реабілітації демонструє витримку та силу волі. Хореографиня не приховує, що думала змінити професію після травми.

 

 

"3 місяці після операції. Хода вже відновилася, а коліно згинається достатньо, щоб спускатися по сходам. Наразі більшість мого часу йде на відновлення коліна та мʼязів - вправи кожен день та фізіотерапевтичні процедури. Все це боляче і зовсім не весело. Але мій лікар каже: "Враховуючи, що пошкоджених тканин було більше, ніж цілих, динаміка відновлення чудова". Хоча у перший місяць реабілітації, зізнаюся, думки про зміну професії промайнули", — розповіла Олена.

Танцівниця говорить, що знайшла у собі сили оптимістично подивитися у майбутнє.

"І навіть попри всі мої "недостатньо" швидко, "недостатньо" моїх зусиль та "я нічого не роблю", я нарешті змогла зрозуміти, що найважливіше дати собі час та сфокусуватися на здоровʼї, щоб бути спроможною рухатися далі в усіх сенсах. Ну і те, що мене вже запрошують дати майстер-класс у вересні та виступати в січні неймовірно надихає.Дякую, що вірите в мене!", — звернулась до шанувальників Шоптенко.

Нагадаємо, Мати драконів "Гри престолів" Ємілія Кларк зізналася, як ледь не втратила роботу через інсульти. А раніше ми писали, як почувається принцеса Анна після травми у своєму маєтку.

українські зірки
зірки
Олена Шоптенко
травма

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