Білий дім відреагував на фейкові фото Тейлор Свіфт, згенеровані ШІ

Співачка Тейлор Свіфт. Кадр з фільму "Eras Tour"

Цього тижня на сайт для дорослих було завантажено десятки графічних зображень, які показують співачку Тейлор Свіфт у серії відвертих образів. Незабаром їх поширили на X, Facebook, Instagram і Reddit. На цей інцидент навіть офіційно відреагував Білий дім.

Про це повідомляє Reuters.

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Будуть вживати заходів

Відверті фото Тейлор Свіфт, які, як виявилося, були згенеровані штучним інтелектом, поширилися мережею. Одне з них навіть набрало 47 мільйонів переглядів перед тим, як його видалили.

Ці світлини, які були дуже реалістичними, обурили прихильників зірки і, судячи з усього, її саму. Адже з'явилася інформація, що Тейлор Свіфт планує створювати судовий позов.

Ба більше, на випадок вже офіційно відреагувала адміністрація президента США Джо Байдена.

"Це дуже тривожно. Тому ми зробимо все можливе, щоб впоратися з цією проблемою", — заявила на брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, додавши, що Конгрес повинен вжити законодавчих заходів щодо цього питання.

Також у Білому домі заявили, що соціальні мережі мають забезпечувати дотримання правил, які б запобігали поширенню такої дезінформації.

Випадок з Тейлор Свіфт далеко не перший: зловмисники генерують і публікують фото і інших зірок та публічних осіб, зокрема політиків. Тому це питання без уваги не залишиться.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт обурена появою свого зображення на сайті для дорослих.

Також ми писали, що Тейлор Свіфт приїхала підтримати коханого у пальто за 1800 доларів.