Белый дом отреагировал на фейковые фото Тейлор Свифт, сгенерированные ИИ

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift

На этой неделе на сайт для взрослых были загружены десятки графических изображений, на которых была певица Тейлор Свифт в серии откровенных образов. Вскоре их распространили в соцсетях X, Facebook, Instagram и Reddit. На этот инцидент даже официально отреагировал Белый дом.

Об этом сообщает Reuters.

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Будут принимать меры

Откровенные фото Тейлор Свифт, которые, как оказалось, были сгенерированы искусственным интеллектом, распространились в сети. Одна из них даже набрала 47 миллионов просмотров перед тем, как ее удалили.

Эти фотографии, которые были очень реалистичными, возмутили поклонников звезды и, судя по всему, ее саму. Потому что появилась информация, что Тейлор Свифт планирует подавать судебный иск.

Более того, на случай уже официально отреагировала администрация президента США Джо Байдена.

"Это очень тревожно. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этой проблемой", — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что Конгресс должен принять законодательные меры по этому вопросу.

Также в Белом доме заявили, что социальные сети должны обеспечивать соблюдение правил, которые бы предотвращали распространение такой дезинформации.

Случай с Тейлор Свифт далеко не первый: злоумышленники генерируют и публикуют фото и других звезд и публичных лиц, в том числе политиков. Поэтому этот вопрос без внимания не останется.

Напомним, Тейлор Свифт возмущена появлением своего изображения на сайте для взрослых.

Также мы писали, что Тейлор Свифт приехала поддержать любимого в пальто за 1800 долларов.