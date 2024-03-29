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Біллі Айліш розкритикувала артистів, які випускають класичні вінілові платівки

29 березня 2024 21:42
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Стас Кожушко
Редактор
Біллі Айліш розкритикувала колег по шоу-бізнесу — все через вініл
Американська співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська співачка Біллі Айліш розкритикувала музикантів, які випускають вінілові варіанти однієї й тієї ж платівки задля комерційної ефективності. Також 22-річну лауреатку премії "Ґреммі" обурює матеріал, який вони для цього використовують. 

Про це повідомляє видання Billboard

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Артистка не раз розповідала про своє прагнення будувати власну кар'єру екологічно чистим методом. За для цього, наприклад,  2021 року вона випустила свій альбом Happier Than Ever у чотирьох варіантах вінілу. Вони були виготовлені з повністю переробленого матеріалу та обгорнуті в упаковку із цукрової тростини. 

"Мене дуже засмучує, що я щосили намагаюся бути екологічною і роблю все, що в моїх силах, намагаюся залучити всіх до своєї команди в екологічний розвиток. А потім одні з найбільших артистів у світі створюють 40 різних вінілових упаковок із чимось унікальним, просто щоб продажі зростали", — зізналась Айліш.

Біллі мала на увазі гурт The Rolling Stones, який випустив понад 40 вінілових варіантів свого останнього альбому Hackney Diamonds. Айліш підсумувала, її розчаровує бажання музикантів заробити більше грошей на шкоду природі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що британська співачка Адель анонсувала перші за вісім років концерти в Європі. Також ми розповідали, що представниця Словенії на "Євробаченні-2024" потрапила у скандал через російський гурт "Тату".

музика
Біллі Айлиш
закордонні зірки
екологія

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