Представниця Словенії на Євробаченні 2024 потрапила у скандал через "Тату" — причина

Представниця Словенії на Євробаченні потрапила у скандал через російський гурт "Тату"
Співачка Raiven, яка цього року представлятиме Словенію на Євробаченні-2024, потрапила у проросійський скандал. Вона розповіла, що раніше фанатіла від пісен гурту "Тату".
Про це написали в Telegram-каналі "Єврофани".
Співачка Raiven не знала, що "Тату" росіяни
Цьогорічна представниця Словенії Raiven на Євробаченні-2024 потрапила у скандал. Вона розповіла у соцмережах, що у юності обожнювала пісні російського гурту "Тату". Коли українські єврофани обурились, то зірка видалила допис.
Пізніше співачка пояснила ситуацію. Вона заявила, що не знала, де був створений гурт, і вибачилась. Також Raiven запевнила, що не підтримує російську агресію проти України.
"О, Боже, ні! Вибачте, це зовсім не було моїм наміром! Я навіть не думала, що вони росіяни. У дитинстві я просто любила їхню музику. Це все. Я категорично проти російського насильства. Я щиро перепрошую, що все так вийшло", — написала Raiven.
Швидка реакція та пояснення цілком задовольнили єврофанів. Зазначимо, що Raiven цьогоріч виступить у Мальме з піснею Veronika. Букмекери прогнозують їй 21 місце.
Нагадаємо, представниця Грузії на Євробаченні переживає особисту втрату — загинув її брат. Також ми розповідали, що Україна втрачає шанси на перемогу.
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