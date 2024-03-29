Представниця Словенії на Євробаченні 2024 потрапила у скандал через "Тату" — причина

Словенська співачка Raiven. Фото: instagram.com/raivenofficial/

Співачка Raiven, яка цього року представлятиме Словенію на Євробаченні-2024, потрапила у проросійський скандал. Вона розповіла, що раніше фанатіла від пісен гурту "Тату".

Про це написали в Telegram-каналі "Єврофани".

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Співачка Raiven не знала, що "Тату" росіяни

Цьогорічна представниця Словенії Raiven на Євробаченні-2024 потрапила у скандал. Вона розповіла у соцмережах, що у юності обожнювала пісні російського гурту "Тату". Коли українські єврофани обурились, то зірка видалила допис.

Сторіз Raiven. Фото: t.me/uamusicblog

Пізніше співачка пояснила ситуацію. Вона заявила, що не знала, де був створений гурт, і вибачилась. Також Raiven запевнила, що не підтримує російську агресію проти України.

"О, Боже, ні! Вибачте, це зовсім не було моїм наміром! Я навіть не думала, що вони росіяни. У дитинстві я просто любила їхню музику. Це все. Я категорично проти російського насильства. Я щиро перепрошую, що все так вийшло", — написала Raiven.

Швидка реакція та пояснення цілком задовольнили єврофанів. Зазначимо, що Raiven цьогоріч виступить у Мальме з піснею Veronika. Букмекери прогнозують їй 21 місце.

Нагадаємо, представниця Грузії на Євробаченні переживає особисту втрату — загинув її брат. Також ми розповідали, що Україна втрачає шанси на перемогу.