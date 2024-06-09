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Билли Айлиш оскандалилась из-за россиян — что известно

9 июня 2024 12:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Билл Айлиш попала в скандал — звезда перепела российскую группу
Американская певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известную американскую певицу Билли Айлиш раскритиковали из-за известной российской группы. Певица, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала Украину, спела англоязычную версию композицию группы ''Тату'' — All The Things She Said.

Соответствующее видео она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Билли Айлиш перепела ''Тату''

Известная исполнительница поделилась роликом, на котором во время своего путешествия по Германии перепела англоязычную песню "Я сошла с ума" российской группы ''Тату''. Видео моментально разлетелось по российским телеграмм-каналам, пользователи которых начали радоваться поддержке всемирно известной певицы.

Билли Айлиш оскандалилась из-за россиян - что известно - фото 1
Американская певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish/

У украинцев артистка вызвала возмущение, ведь в начале войны она поддержала нашу страну. В апреле 2022 года звезда присоединилась к благотворительной кампании Stand Up For Ukraine и призвала мир поддержать Украину. Исполнительница неоднократно выходила на сцену с желто-голубым флагом и целовала наш национальный символ.

Билли Айлиш оскандалилась из-за россиян - что известно - фото 2
Американская певица Билли Айлиш. Фото: скриншот YouTube

Пока Билли Айлиш никак не прокомментировала этот инцидент.

Напомним, ранее мы писали, что Билли Айлиш подвергла критике артистов, выпускающих классические виниловые пластинки. Также мы рассказывали, что представительница Словении на "Евровидении-2024" попала в скандал из-за российской группы "Тату".

Тату
россияне
зарубежные звезды
скандал
война в Украине
песня
Билли Айлиш

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