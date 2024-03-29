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Билли Айлиш раскритиковала артистов, выпускающих классические виниловые пластинки

29 марта 2024 21:42
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Стас Кожушко
Редактор
Билли Айлиш раскритиковала коллег по шоу-бизнесу – все из-за винила
Американская певица Билли Айлиш. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская певица Билли Айлиш раскритиковала музыкантов, выпускающих виниловые варианты одной и той же пластинки для коммерческой эффективности. Также 22-летнюю лауреатку премии "Грэмми" возмущает материал, который они для этого используют.

Об этом сообщает издание Billboard.

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Артистка не раз рассказывала о своем стремлении строить свою карьеру экологически чистым методом. Для этого, например, в 2021 году она выпустила свой альбом Happier Than Ever в четырех вариантах винила. Они были изготовлены из полностью переработанного материала и обернуты в упаковку из сахарного тростника.

"Меня очень расстраивает, что я вовсю пытаюсь быть экологичной и делаю все, что в моих силах, пытаюсь вовлечь всех в свою команду в экологическое развитие. А потом одни из крупнейших артистов в мире создают 40 различных виниловых упаковок с чем-то уникальным, просто чтобы продажи росли", — призналась Айлиш.

Билли имела в виду группу The Rolling Stones, которая выпустила более 40 виниловых вариантов своего последнего альбома Hackney Diamonds. Айлиш подытожила, что ее разочаровывает желание музыкантов заработать больше денег в ущерб природе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by UMUSIC (@umusic)

Напомним, ранее мы писали, что британская певица Адель анонсировала первые за восемь лет концерты в Европе. Также мы рассказывали, что представительница Словении на "Евровидении-2024" попала в скандал из-за российской группы "Тату".

музыка
Билли Айлиш
зарубежные звезды
экология

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