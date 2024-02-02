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Адель анонсувала перші за вісім років концерти в Європі

2 лютого 2024 06:21
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Стас Кожушко
Редактор
Адель анонсувала перші за вісім років концерти в Європі
Британська співачка Адель. Фото: Instagram/adele
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британська співачка Адель повертається в Європу з грандіозним шоу. Багаторазова лауреатка премії "Ґреммі" востаннє грала концерти на континенті ще 2016 року. Їздити по різних містах артистка не буде — обрала лише одну локацію.

Про це Адель повідомила у своїх соцмережах.

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Адель повертається з шоу до Європи

35-річна співачка відіграє чотири концерти в серпні просто неба у німецькому Мюнхені. Заради цього команда Адель планує створити  майданчик у вигляді стадіону. За словами титулованої співачки вона не розглядала нові концертні дати після свого концерту в лондонському Гайд-парку 2022 року та резиденції в Лас-Вегасі, яка має закінчитися в червні. 

Німеччину Адель обрала не випадково — саме в цій країні влітку пройде Чемпіонат Європи з футболу. А не так і далеко, в Парижі, пройдуть Літні Олімпійські ігри. То ж до Європи з’їдуться безліч туристів. Серед яких є і шанувальники співачки. 

"Я не грала у Європі з 2016 року! Я не могла придумати більш чудового способу провести своє літо та завершити цей прекрасний етап свого життя та кар’єри шоу ближче до дому", — написала Адель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Візуалізація стадіону нагадує форму театральної сцени, яку Адель використовує в Лас-Вегасі. З листопада 2022 року вона виступає в концертній резиденції Weekends With Adele у Колізеї Caesars Palace. Шанувальники повинні зареєструватися для придбання квитків на мюнхенські концерти Адель до 5 лютого. Продаж розпочнеться вже 7 лютого. 

Модель стадіону в Мюнхені. Фото: The Guardian

Нагадаємо, раніше ми писали, що Адель змусила чоловіка підписати шлюбний контракт, щоб захистити свої 220 мільйонів доларів. Також ми розповідали, що репер Каньє Вест виставив на показ пікантне фото своєї скандальної дружини.

концерт
музика
Адель
закордонні зірки

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