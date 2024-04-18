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Більше 700 млн переглядів — пісня онука Боба Марлі б'є рекорди у TikTok

18 квітня 2024 17:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Пісня "Praise Jah in the Moonlight" б'є рекорди у TikTok — відео
Американський музикант YG Marley. Фото: instagram.com/ygmarley/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Австралійська модель Лія Халтон набрала рекордну кількість переглядів у TikTok, підспівуючи в машині під пісню "Praise Jah in the Moonlight". Її написав YG Marley (Джошуа Омару) — онук легендарної зірки реггі Боба Марлі.

Про це пише New York Post.

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Модель Лія Халтон опублікувала у TikTok відео, на якому у машині підспівує "Praise Jah in the Moonlight". Дівчина спочатку кумедно кривляється, а згодом починає грайливо посміхатися та поправляти пасма волосся.

Відео вже встигло набрати більше 700 млн переглядів і майже 47 лайків. Інші користувачі намагаються повторити успіх моделі  і також знімають ролики під хіт онука Боба Марлі. Тваринки також допомагають своїм господарям стати популярним у соцмережі.

@merlinragdoll

Merlin is about to set something else on fire 🔥

♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley
@tatianakaer

Dandole un break a la cancion pero no al skincare

♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley

Сингл "Praise Jah in the Moonlight" Джошуа Омару випустив всього три місяці тому. Він заміксував вокал своєї матері Лорін Гілл й семпли пісні його діда Боба Марлі "Crisis" 1978 року. Пісня стала популярною не лише у TikTok. Наприклад на YouTube трек зібрав більше 4 мільйонів переглядів.
 

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер знялась в кліпі з звабливим чоловіком і нарвалась на хейт. Також DOROFEEVA та Лебіга побили онлайн-рекорд українського Twitch та зібрали понад 4 мільйони гривень на дрони для військових.

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