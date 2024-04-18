Пісня "Praise Jah in the Moonlight" б'є рекорди у TikTok — відео

Більше 700 млн переглядів — пісня онука Боба Марлі б'є рекорди у TikTok
Австралійська модель Лія Халтон набрала рекордну кількість переглядів у TikTok, підспівуючи в машині під пісню "Praise Jah in the Moonlight". Її написав YG Marley (Джошуа Омару) — онук легендарної зірки реггі Боба Марлі.
Про це пише New York Post.
Онук Боба Марлі продовжує шлях легендарного дідуся
Модель Лія Халтон опублікувала у TikTok відео, на якому у машині підспівує "Praise Jah in the Moonlight". Дівчина спочатку кумедно кривляється, а згодом починає грайливо посміхатися та поправляти пасма волосся.
Відео вже встигло набрати більше 700 млн переглядів і майже 47 лайків. Інші користувачі намагаються повторити успіх моделі і також знімають ролики під хіт онука Боба Марлі. Тваринки також допомагають своїм господарям стати популярним у соцмережі.
@vikingo606
Cuantos creen ustedes? 🥰🐶 #vikingo606♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley
@merlinragdoll
Merlin is about to set something else on fire 🔥♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley
@tatianakaer
Dandole un break a la cancion pero no al skincare♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley
@valarielann
#nofilter #fyp #foryou #lashes #natural #blueeyes♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley
Сингл "Praise Jah in the Moonlight" Джошуа Омару випустив всього три місяці тому. Він заміксував вокал своєї матері Лорін Гілл й семпли пісні його діда Боба Марлі "Crisis" 1978 року. Пісня стала популярною не лише у TikTok. Наприклад на YouTube трек зібрав більше 4 мільйонів переглядів.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер знялась в кліпі з звабливим чоловіком і нарвалась на хейт. Також DOROFEEVA та Лебіга побили онлайн-рекорд українського Twitch та зібрали понад 4 мільйони гривень на дрони для військових.
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