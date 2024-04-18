Супермодели Джиджи Хадид и Палома Элсессер в новой рекламе популярного бренда. Фото: instagram.com/gigihadid/

Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала свой подтянутый пресс в новой кампании купальников для Victoria's Secret. Вместе с ней снялась в промо супермодель Джиджи Хадид. Также были в съемках задействованы девушки разной комплекции.

Об этом пишет Daily Mail.

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32-летняя Эмили позировала на белом пляже с пальмами. Также в новой летней кампании 2024 года была замечена модель Vogue Джиджи Хадид. Это коллекция называется The Escape To Summer для Victoria Secret.

В статье для Glamour UK модель, часто критикуемая за ее внешний вид, сказала, что отказывается осуждать других женщин.

Автор книги "Мое тело" сказала, что ей не столь важно, что о ней думают люди, как раньше.

"Я научилась определять приоритет своего счастья, вероятно, благодаря своему сыну", — объяснила она.

Джиджи Хадид продемонстрировала свою замечательную фигуру, позируя для бренда Victoria's Secret.

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/

Супермодель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/gigihadid/

Дочь Иоланды Хадид поделилась с InStyle: "Я выбираю купальники в зависимости от того, как выглядит мой день в воде. Если я собираюсь играть песком с дочерью или играть в волейбол, я беру купальник, который покрывает максимально тело. Но если у меня время позагорать, хочу выглядеть мило, я люблю что-то цветное, с узорами и дерзкое".

Ранее Джиджи позировала для коллекции своего собственного бренда Guest in Residence весна/лето 2024 года.

Напомним, Сальма Хайек показала фото юности. А раньше Сальма Хайек устроила фотосессию в купальнике.