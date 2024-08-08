Блейк Лайвлі презентує фільм "Покинь, якщо кохаєш" у піджаку на голе тіло — фото

Американська кінозірка Блейк Лайвлі. Фото: instagram/justjared

Акторка Блейк Лайвлі продовжує промотур свого нового фільму "Покинь, якщо кохаєш". Зірка не припиняє дивувати стильними аутфітами, які натякають на головне захоплення її героїні.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Блейк Лайвлі відвідала прем'єру без спідньої білизни

Акторка Блейк Лайвлі продовжує презентувати свій новий фільм "Покинь, якщо кохаєш". Вона вийшла на червону доріжку без бюстгальтера в білому штанному костюмі з квітковою вишивкою. Доповнила образ зеленими босоніжками та масивними прикрасами.

Блейк Лайвлі презентує фільм "Покинь, якщо кохаєш". Фото: instagram/justjared

Блейк Лайвлі у напівоголеному костюмі. Фото: instagram/justjared

Що відомо про фільм "Покинь, якщо кохаєш"

У фільмі "Покинь, якщо кохаєш" акторка зіграла флористку Лілі Блум, яка переїжджає до Бостона, щоб здійснити свою мрію та відкрити власний бізнес.

Вона зустрічає нейрохірурга на ім’я Райл Кінкейд, якого грає актор і режисер картини Джастін Балдоні. Вони закохуються та гарно проводять час разом, однак раптом в її життя повертається колишній хлопець.

Нагадаємо, акторка Блейк Лайвлі знялась в гламурному фотосеті з Г'ю Джекманом. Також вона приміряла кутюрну сукню, яку 22 роки тому носила Брітні Спірс.