Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Блейк Лайвлі приголомшила гламурним образом з Г'ю Джекманом на сторінках Vogue arrow

Блейк Лайвлі приголомшила гламурним образом з Г'ю Джекманом на сторінках Vogue

8 серпня 2024 11:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Блейк Лайвлі приголомшила гламурним образом з Г'ю Джекманом на сторінках Vogue
Актори Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман. Фото: vogue
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Акторка Блейк Лайвлі, яка напередодні викликала фурор, повторивши культовий образ Брітні Спірс, прикрасила обкладинку номера вересневого журналу Vogue. Компанію 36-річній актрисі у зйомці для глянцю склав колега та близький друг Г'ю Джекман.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Блейк Лайвлі в образі жінки-кішки знялась на даху

Актори Блейк та Г'ю позували в об'єктиві легендарного режисера та фотографа База Лурмана. Актори приміряли образи в дусі "старого Голлівуду", натхненні персонажами з хорорів Альфреда Хічкока та образами актрис з фільмів 1960-х — від Бріжит Бардо та Вероніки Лейк до Грейс Келлі.

 

Актори Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман
Актори Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман. Фото: vogue

 

Акторка Блейк Лайвлі
Акторка Блейк Лайвлі. Фото: vogue

 

Акторка Блейк Лайвлі у першій за чотири роки фотосесії
Акторка Блейк Лайвлі у першій за чотири роки фотосесії. Фото: vogue

 

Акторка Блейк Лайвлі з Г'ю Джекманом на сторінках відомого журнал
Акторка Блейк Лайвлі з Г'ю Джекманом на сторінках відомого журналу. Фото: vogue

 

Актор Г'ю Джекман. Фото: vogue
Актор Г'ю Джекман. Фото: vogue

 

У зйомці Блейк перетворилася на вигаданого персонажа, викрадачку коштовностей під псевдонімом Кішка, і приміряла вбрання марок Michael Kors, Balenciaga, LaQuan Smith, Jacquemus, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. На одному з кадрів актриса тримає в руках кольє Cartier, прикрашене рубінами, яке належало Грейс Келлі та актрисі Елізабет Тейлор. Г'ю Джекман "зіграв" Л'Омбре - чоловіка, який зводить з розуму Кішку. Актор позував в образах Ralph Lauren, Charvet, Tom Ford та Bode.

В інтерв'ю виданню зірка "Пліткарки" та дружина Райана Рейнольдса зізналася, що не любить зніматися для журналів і почувається некомфортно перед фотоапаратом, і в тому, що за останні роки її життя стало "стало більш приватним".

"Я дуже сором'язлива людина, тому мені не подобається брати участь у фотосесіях. Тому що коли я знімаюся, я граю персонажа. І я не почуваюся комфортно перед камерою. Це одна з причин, чому я не хочу зніматися в журналах. Це, здається, моя перша обкладинка за чотири роки", — розповіла акторка.

Г'ю Джекман розповів Vogue про дружбу з Блейк Лайвлі та Райаном Рейнольдсом, з якими він проводить багато часу після розлучення з Деборрою-Лі Фернесс.

 

Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман
Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман. Фото: vogue

 

Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман
Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман. Фото: vogue

 

Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман у фотосесії в стилі "старий Голлівуд"
Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман у фотосесії в стилі "старий Голлівуд". Фото: vogue

 

"Вони мегазірки. Це мегазірки старої школи. Я провів з ними багато годин — в піжамі, просто перебуваючи в їхньому будинку з їхніми дев'ятьма сотнями дітей і собак. І це так неймовірно. Вона каже, що соромиться, і я вірю в це. Я думаю, в ній є сором'язливість. Сором'язливість призводить до здатності перевтілюватися і змінювати форму. Як я вже сказав, ходить у піжамі, а через п'ять хвилин — це Елізабет Тейлор! На піку своєї краси. Як? І це чудово", — переконує актор.

Нагадаємо, Ріанна позувала у спокусливій фотосесії у "тигром". А раніше ми писали, що Джастін Бібер показав дружину на останніх термінах вагітності.

Х'ю Джекман закордонні зірки зірки Блейк Лайвлі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:21 У США обговорюють роботу оборонних компаній в Україні, але є ряд вимог

11:16 Одесити сьогодні будуть без води — адреси відключень

11:09 Біля посольства Швейцарії у Києві знайшли вибухівку

11:02 ВПК працює на повну — ЗМІ розсекретили дані про оборонку КНДР

11:00 Українцям виплатять по 9,6 тис. гривень нової допомоги — умови програми

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

10:51 Україна закликала Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента

10:44 Ворог вивів ракетоносії у Чорне море — підвищена загроза обстрілів Одещини

10:32 Які звання та ранги існують в Збройних силах України — повний перелік

10:31 Усик зворушливо відреагував на перемогу Хижняка у фіналі Олімпіади-2024

10:23 Одесу знову накрив запах гару — деталі масштабної пожежі

11:21 У США обговорюють роботу оборонних компаній в Україні, але є ряд вимог

11:16 Одесити сьогодні будуть без води — адреси відключень

11:09 Біля посольства Швейцарії у Києві знайшли вибухівку

11:02 ВПК працює на повну — ЗМІ розсекретили дані про оборонку КНДР

11:00 Українцям виплатять по 9,6 тис. гривень нової допомоги — умови програми

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

10:51 Україна закликала Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента

10:44 Ворог вивів ракетоносії у Чорне море — підвищена загроза обстрілів Одещини

10:32 Які звання та ранги існують в Збройних силах України — повний перелік

10:31 Усик зворушливо відреагував на перемогу Хижняка у фіналі Олімпіади-2024

10:23 Одесу знову накрив запах гару — деталі масштабної пожежі

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського