Блейк Лайвлі приголомшила гламурним образом з Г'ю Джекманом на сторінках Vogue

Актори Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман. Фото: vogue

Акторка Блейк Лайвлі, яка напередодні викликала фурор, повторивши культовий образ Брітні Спірс, прикрасила обкладинку номера вересневого журналу Vogue. Компанію 36-річній актрисі у зйомці для глянцю склав колега та близький друг Г'ю Джекман.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Блейк Лайвлі в образі жінки-кішки знялась на даху

Актори Блейк та Г'ю позували в об'єктиві легендарного режисера та фотографа База Лурмана. Актори приміряли образи в дусі "старого Голлівуду", натхненні персонажами з хорорів Альфреда Хічкока та образами актрис з фільмів 1960-х — від Бріжит Бардо та Вероніки Лейк до Грейс Келлі.

Актори Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман. Фото: vogue

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: vogue

Акторка Блейк Лайвлі у першій за чотири роки фотосесії. Фото: vogue

Акторка Блейк Лайвлі з Г'ю Джекманом на сторінках відомого журналу. Фото: vogue

Актор Г'ю Джекман. Фото: vogue

У зйомці Блейк перетворилася на вигаданого персонажа, викрадачку коштовностей під псевдонімом Кішка, і приміряла вбрання марок Michael Kors, Balenciaga, LaQuan Smith, Jacquemus, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. На одному з кадрів актриса тримає в руках кольє Cartier, прикрашене рубінами, яке належало Грейс Келлі та актрисі Елізабет Тейлор. Г'ю Джекман "зіграв" Л'Омбре - чоловіка, який зводить з розуму Кішку. Актор позував в образах Ralph Lauren, Charvet, Tom Ford та Bode.

В інтерв'ю виданню зірка "Пліткарки" та дружина Райана Рейнольдса зізналася, що не любить зніматися для журналів і почувається некомфортно перед фотоапаратом, і в тому, що за останні роки її життя стало "стало більш приватним".

"Я дуже сором'язлива людина, тому мені не подобається брати участь у фотосесіях. Тому що коли я знімаюся, я граю персонажа. І я не почуваюся комфортно перед камерою. Це одна з причин, чому я не хочу зніматися в журналах. Це, здається, моя перша обкладинка за чотири роки", — розповіла акторка.

Г'ю Джекман розповів Vogue про дружбу з Блейк Лайвлі та Райаном Рейнольдсом, з якими він проводить багато часу після розлучення з Деборрою-Лі Фернесс.

Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман. Фото: vogue

Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман. Фото: vogue

Блейк Лайвлі та Г'ю Джекман у фотосесії в стилі "старий Голлівуд". Фото: vogue

"Вони мегазірки. Це мегазірки старої школи. Я провів з ними багато годин — в піжамі, просто перебуваючи в їхньому будинку з їхніми дев'ятьма сотнями дітей і собак. І це так неймовірно. Вона каже, що соромиться, і я вірю в це. Я думаю, в ній є сором'язливість. Сором'язливість призводить до здатності перевтілюватися і змінювати форму. Як я вже сказав, ходить у піжамі, а через п'ять хвилин — це Елізабет Тейлор! На піку своєї краси. Як? І це чудово", — переконує актор.

Нагадаємо, Ріанна позувала у спокусливій фотосесії у "тигром". А раніше ми писали, що Джастін Бібер показав дружину на останніх термінах вагітності.