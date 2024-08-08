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Блэйк Лайвли впечатлила шикарным костюмом на голое тело

8 августа 2024 23:05
Антонина Завадская - Редактор
Блейк Лайвли представит фильм "Оставь, если любишь" в пиджаке на голое тело.
Американская кинозвезда Блэйк Лайвли. Фото: instagram/justjared
Антонина Завадская - Редактор

Актриса Блейк Лайвли продолжает промотур своего нового фильма "Оставь, если любишь". Звезда не перестает удивлять стильными аутфитами, которые намекают на главный восторг ее героини.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса Блейк Лайвли продолжает презентовать свой новый фильм "Оставь, если любишь". Она вышла на красную дорожку без бюстгальтера в белом брючном костюме с цветочной вышивкой. Дополнила образ зелеными босоножками и массивными украшениями.

Блейк Лайвли представит фильм "Оставь, если любишь". Фото: instagram/justjared
Блейк Лайвли представит фильм "Оставь, если любишь". Фото: instagram/justjared
Блэйк Лайвли в полуобнаженном костюме. Фото: instagram/justjared
Блэйк Лайвли в полуобнаженном костюме. Фото: instagram/justjared

Что известно о фильме "Оставь, если любишь"

В фильме "Оставь, если любишь" актриса сыграла флориста Лили Блум, которая переезжает в Бостон, чтобы осуществить свою мечту и открыть собственный бизнес.

Она встречает нейрохирурга по имени Райл Кинкейд, которого играет актер и режиссер картины Джастин Балдони. Они влюбляются и хорошо проводят время вместе, но вдруг в ее жизнь возвращается бывший парень.

Напомним, актриса Блейк Лайвли снялась в гламурном фотосете с Хью Джекманом. Также она примеряла кутюрное платье, которое 22 года назад носила Бритни Спирс.

кино мода Голливуд актеры зарубежные звезды Блейк Лайвли

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