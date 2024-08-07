Блейк Лайвлі вразила виходом у сукні, яку вигуляла Брітні Спірс 22 років тому

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

Блейк Лайвлі вийшла у світ у знаменитій сукні Versace Butterfly dress, яку одягала Брітні Спірс 22 роки тому. 36-річна актриса з'явилася на прем'єрі свого нового фільму "Все закінчиться на нас" в Нью-Йорку.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Пліткарки" зазначила, що для неї стало честю вийти на червону доріжку у сукні, в якій Спірс з'явилася на показі Versace у Мілані у жовтні 2002 року. Зірка "Дедпула" Райан Рейнольдс підтримав дружину та позував поруч із нею в костюмі оливкового відтінку.

Акторка Блейк Лайвлі та Райян Рейнольдс. Фото: Reuters

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

Акторка Блейк Лайвлі та Райян Рейнольдс. Фото: Reuters

Блейк також виклала знімок Брітні в цій сукні у своєму інстаграмі і назвала її королевою.

"Сьогоднішній настрій: королева, яка змусила нас усіх блищати, писати та ділитися своїми історіями. Брітні, у всіх нас, міленіалів, є історія про момент або роки, коли ти змусила нас сяяти і вселяти благоговіння силою, радістю і величезною працею. Дякую за твій приклад і внесок у те, щоб жінки розповідали свої історії. З нетерпінням чекаю на твого байопіку і всього, що чекає на тебе попереду", — сказала акторка.

Раніше стало відомо, що про попзірку нульових знімуть біографічний фільм, а на роль головної героїні, за чутками, розглядаються Міллі Боббі Браун, Сідні Суїні та Сабріна Карпентер.

Нагадаємо, сини Брітні Спірс готові помиритися з нею. А раніше ми писали, що за мемуарами Брітні Спірс знімуть фільм.