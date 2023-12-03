Блискуча Тейлор Свіфт і зваблива Блейк Лайвлі запалили на прем'єрі фільму Бейонсе

Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively

Зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі і співачка Тейлор Свіфт відвідали прем'єру концертного фільму поп-діви Бейонсе у Лондоні. Дівчата гарно вбралися і чудово проводили час.

Фотографіями акторка поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Блейк оголила живіт, а Тейлор — ноги

Акторка Блейк Лайвлі і співачка Тейлор Свіфт з'явилися на хіднику прем'єри фільму Бейонсе "Ренессанс". Блейк для виходу обрала чорний костюм від Chanel з короткою спідницею і жакетом під яким, здавалося, нічого не було. Блейзер був прикрашений камінням, образ зірка доповнила лаковими туфлями на високих підборах.

Блейк Лайвлі на прем'єрі фільму Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвлі на прем'єрі фільму Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвлі на прем'єрі фільму Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/blakelively

Тим часом Тейлор Свіфт з'явилася у блискучій приталеній сукні з глибоким вирізом і червоною помадою.

Тейлор Свіфт на прем'єрі фільму Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/taylorswift

Тейлор Свіфт на прем'єрі фільму Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/taylorswift

Подружки сфотографувалися за столиком, за яким, вочевидь, пили коктейлі.

Тейлор Свіфт і Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/taylorswift

Блейк Лайвлі не забула привітати і винуватицю урочистості Бейонсе. Акторка опублікувала фото моменту спілкування зі співачкою.

Бейонсе, до речі, одягла незвичну сукню, яка більше нагадувала довгий жакет. Фасон речі зроблено таким чином, що сукня повністю відкриває ноги і має глибоке декольте. А на "цікавому місці" вишито золоту квітку. Поп-діва також була з білосніжним волоссям, за що отримувала критику раніше.

Бейонсе на прем'єрі фільму Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе на прем'єрі фільму Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/beyonce

Блейк Лайвлі не тільки поділилася фото з вечірки, а і опублікувала допис, у якому зазначила, як важливо успішним жінкам підтримувати одна одну.

"Коли я росла, жінок завжди налаштовували одна проти одної. Мені знадобилося вирости, щоб зрозуміти, що підтримка і повага жінки до жінки це є норма, а не виняток", — написала акторка.

Нагадаємо, Бейонсе з новою зачіскою закрила рот хейтерам, які звинувачували її у расизмі.

Також ми писали, що Тейлор Свіфт запросила на свій концерт родину загиблої фанатки.