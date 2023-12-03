Блестящая Тейлор Свифт и обольстительная Блейк Лайвли зажгли на премьере фильма Бейонсе

Тейлор Свифт и Блэйк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively

Звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли и певица Тейлор Свифт посетили премьеру концертного фильма поп-дивы Бейонсе в Лондоне. Девушки красиво нарядились и отлично проводили время.

Фотографиями актриса поделилась в своем Instagram.

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Актриса Блейк Лайвли и певица Тейлор Свифт появились на дорожке премьеры фильма Бейонсе "Ренессанс". Блейк для выхода выбрала чёрный костюм от Chanel с короткой юбкой и жакетом под которым, казалось, ничего не было. Блейзер был украшен камнями, образ звезда дополнила лаковыми туфлями на высоком каблуке.

Блейк Лайвли на премьере фильма Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвли на премьере фильма Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/blakelively

Блейк Лайвли на премьере фильма Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/blakelively

Тем временем Тейлор Свифт появилась в блестящем приталенном платье с глубоким вырезом и красной помадой.

Тейлор Свифт на премьере фильма Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/taylorswift

Тейлор Свифт на премьере фильма Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/taylorswift

Подружки сфотографировались за столиком, за которым, по всей видимости, пили коктейли.

Тейлор Свифт и Блэйк Лайвли. Фото: instagram.com/taylorswift

Блейк Лайвли не забыла поздравить и виновницу торжества Бейонсе. Актриса опубликовала фото момента общения с певицей.

Бейонсе, кстати, надела необычное платье, больше напоминавшее длинный жакет. Фасон вещи сделан таким образом, что платье полностью открывает ноги и имеет глубокое декольте. А на "интересном месте" вышит золотой цветок. Поп-дива также была с белоснежными волосами, за что получала критику раньше.

Бейонсе на премьере фильма Бейонсе "Ренессанс". Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе на премьере фильма Бейонсе Ренессанс. Фото: instagram.com/beyonce

Блейк Лайвли не только поделилась фото с вечеринки, но и опубликовала публикацию, в которой поделилася, как важно успешным женщинам поддерживать друг друга.

"Когда я росла, женщин всегда настраивали друг против друга. Мне понадобилось вырасти, чтобы понять, что поддержка и уважение женщины к женщине это норма, а не исключение", — написала актриса.

Напомним, Бейонсе с новой прической закрыла рот хейтерам, обвиняющим ее в расизме.

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