Олександр Слобоженко виїжджає з України через "білий квиток" — деталі

Блогер-мільйонер Слобоженко у розпал війни відпочиває на розкішних європейських курортах
Український IT-підприємець, доларовий мільйонер та блогер Олександр Слобоженко розважається разом із друзями на дорогих європейських курортах, в той час як на фронті наші захисники ведуть запеклу боротьбу із ворогом. Перетинати кордон під час війни він начебто має право через "серйозні проблеми зі здоров'ям".
Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".
Слобоженко вільно подорожує Європою під час загальної мобілізації
У серпні 2022 року блогер похизувався у своїх соцмережах кадрами, на яких він катається разом із друзями на дорогих автівках у Альпах.
Після початку війни він неодноразово перетинав державний кордон і насолоджувався життям на шикарних курортах Європи. Він відкрито демонструє це у своїх соціальних мережах.
Зокрема, зараз Слобоженко знаходиться в Італії, де придбав для себе новий суперкар.
Завдяки джерелам "Української правди" у правоохоронних органах стало відомо, що блогер перетинає кордон завдяки "білому квитку". Його виключили із військового обліку начебто через серйозні проблеми зі здоров'я. Це зазначено у відповідній медичній довідці від жовтня 2022 року, яку не показали глядачам журналісти.
Блогер любить активний відпочинок, обожнює перегони на спорткарах, активно займається спортом, катається на водних та звичайних мотоциклах та снігоходах і важкі хвороби ніяк "не в'яжуться" із його образом життя.
Слобоженко допомагає військовим
Попри те, що молодий підприємець викликає негативні емоції в українців через поїздки закордон, він допомагає нашим військовим. Олександр заробляє на життя арбітражем та рекламою і частину зароблених грошей донатить на потреби ЗСУ. Він також постійно організовує благодійні збори.
У 2022 році на своєму дні народженні блогеру вдалося зібрати 300 тисяч доларів (12 мільйонів гривень), а у 2023 році він разом з друзями зібрав 400 тисяч доларів (15 мільйонів гривень).
Раніше колишня дружина відомого блогера звинуватила його у домашньому насиллі. Також Раміна натякнула, чи є серйозними її стосунки з новим хлопцем.
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