Олександр Слобоженко виїжджає з України через "білий квиток" — деталі

Блогер Олександр Слобоженко. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko/

Український IT-підприємець, доларовий мільйонер та блогер Олександр Слобоженко розважається разом із друзями на дорогих європейських курортах, в той час як на фронті наші захисники ведуть запеклу боротьбу із ворогом. Перетинати кордон під час війни він начебто має право через "серйозні проблеми зі здоров'ям".

Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

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У серпні 2022 року блогер похизувався у своїх соцмережах кадрами, на яких він катається разом із друзями на дорогих автівках у Альпах.

Після початку війни він неодноразово перетинав державний кордон і насолоджувався життям на шикарних курортах Європи. Він відкрито демонструє це у своїх соціальних мережах.

Зокрема, зараз Слобоженко знаходиться в Італії, де придбав для себе новий суперкар.

Завдяки джерелам "Української правди" у правоохоронних органах стало відомо, що блогер перетинає кордон завдяки "білому квитку". Його виключили із військового обліку начебто через серйозні проблеми зі здоров'я. Це зазначено у відповідній медичній довідці від жовтня 2022 року, яку не показали глядачам журналісти.

Блогер Олександр Слобоженко. Фото: скриншот YouTube

Блогер любить активний відпочинок, обожнює перегони на спорткарах, активно займається спортом, катається на водних та звичайних мотоциклах та снігоходах і важкі хвороби ніяк "не в'яжуться" із його образом життя.

Слобоженко допомагає військовим

Попри те, що молодий підприємець викликає негативні емоції в українців через поїздки закордон, він допомагає нашим військовим. Олександр заробляє на життя арбітражем та рекламою і частину зароблених грошей донатить на потреби ЗСУ. Він також постійно організовує благодійні збори.

У 2022 році на своєму дні народженні блогеру вдалося зібрати 300 тисяч доларів (12 мільйонів гривень), а у 2023 році він разом з друзями зібрав 400 тисяч доларів (15 мільйонів гривень).

Раніше колишня дружина відомого блогера звинуватила його у домашньому насиллі. Також Раміна натякнула, чи є серйозними її стосунки з новим хлопцем.