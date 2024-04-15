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Колишня дружина відомого блогера звинуватила його у домашньому насиллі

15 квітня 2024 15:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Антон Скуратов принижував та бив свою молоду дружину — деталі
Український блогер та пранкер Антон Скуратов. Фото: instagram.com/skuratv/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Колишня дружина українського блогера та пранкера Антона Скуратова звинуватила його у домашньому насиллі. Вона розповіла про те, що він над нею знущався, бив та змусив зробити аборт.

Відповідні відео дівчина опублікувала на своїй Telegram-сторінці.

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Блогер Антон Скуратов бив свою дружину

У мережу потрапили ексклюзивні відео, на якому колишня дружина блогера Антона Скуратова Олена зафіксувала, як він над нею знущався.

На його кадрах молода дівчина показує сліди від фізичного насилля на шиї та руках. На роликах можна почути, як він психологічно на неї тисне. 

Скуратов змушував її публічно ставати навколішки та просити у нього пробачення. Він підвищує на неї голос та вживає в її адресу нецензурну лексику, принижує та називає собакою. 

Блогер дозволяє собі хапати дівчину за руки, забирати в неї телефон та викидати її речі з оселі. Дівчина розповідає про те, що на відео записані сварки під час візиту до її родичів у Неаполь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alyona Franki (@franki_lli)

На одному із відео молода дружина Скуратова зізнається про те, що він змусив її робити аборт, а він насміхаючись їй відповідає: "Це було твоє найкраще рішення". Олена пояснила, що через аборт в неї була кровотеча, і замість того, щоб її підтримати, Скуратов почав виганяти дівчину з квартири.

Сам блогер вже встиг прокоментувати цю ситуацію та заявив, що ці відео "брехня, наклеп та перебільшення", і порадив своїй аудиторії просто "зачекати".

Скуратоський б'є дружину
Скуратов прокоментував ситуацію з домашнім насиллям. Фото: instagram.com/skuratv/

Раніше Камалія прокоментувала світлини із побоями, які шокували мережу. Також Джолі розповіла про те, як Пітт знущався над дітьми.

скандал
шлюб
блогери
домашнє насильство
відносини
дружина

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