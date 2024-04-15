Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Блогер-миллионер Слобоженко в разгар войны отдыхает на роскошных европейских курортах arrow

Блогер-миллионер Слобоженко в разгар войны отдыхает на роскошных европейских курортах

15 апреля 2024 22:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Александр Слобоженко выезжает из Украины из-за "белого билета" — детали
Блогер Александр Слобоженко. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинский IT-предприниматель, долларовый миллионер и блогер Александр Слобоженко развлекается вместе с друзьями на дорогих европейских курортах, в то время как на фронте наши защитники ведут ожесточенную борьбу с врагом. Пересекать границу во время войны он вроде бы имеет право из-за "серьезных проблем со здоровьем".

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Читайте также:

Слобоженко свободно путешествует по Европе во время общей мобилизации

В августе 2022 года блогер похвастался в своих соцсетях кадрами, на которых он катается вместе с друзьями на дорогих автомобилях в Альпах.

После начала войны он неоднократно пересекал государственную границу и наслаждался жизнью на шикарных курортах Европы. Он откровенно демонстрирует это в своих социальных сетях.

В частности, сейчас Слобоженко находится в Италии, где приобрел для себя новый суперкар.

Благодаря источникам "Украинской правды" в правоохранительных органах стало известно, что блоггер пересекает границу благодаря "белому билету". Его исключили из военного учета якобы из-за серьезных проблем со здоровьем. Это отмечено в соответствующей медицинской справке от октября 2022 года, которую не показали зрителям журналисты.

У Слобоженко есть белый билет
Блогер Александр Слобоженко. Фото: скриншот YouTube

Блогер любит активный отдых, обожает гонки на спорткарах, активно занимается спортом, катается на водных и обычных мотоциклах, снегоходах, и тяжелые болезни никак "не вяжутся" с его образом жизни.

Слобоженко помогает военным

Несмотря на то, что молодой предприниматель вызывает негативные эмоции у украинцев, из-за поездок за границу, он помогает нашим военным. Александр зарабатывает на жизнь арбитражем и рекламой и часть заработанных денег донатит на нужды ВСУ. Он также постоянно организовывает благотворительные сборы.

В 2022 году на своем дне рождении блогеру удалось собрать 300 тысяч долларов (12 миллионов гривен), а в 2023 году он вместе с друзьями собрал 400 тысяч долларов (15 миллионов гривен).

Ранее бывшая супруга известного блогера обвинила его в домашнем насилии. Также Рамина намекнула, серьезные ли у нее отношения с новым парнем.

отдых
блогеры
Европа
курорты
мобилизация
война в Украине
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю