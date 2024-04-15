Александр Слобоженко выезжает из Украины из-за "белого билета" — детали

Блогер Александр Слобоженко. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko/

Украинский IT-предприниматель, долларовый миллионер и блогер Александр Слобоженко развлекается вместе с друзьями на дорогих европейских курортах, в то время как на фронте наши защитники ведут ожесточенную борьбу с врагом. Пересекать границу во время войны он вроде бы имеет право из-за "серьезных проблем со здоровьем".

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

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В августе 2022 года блогер похвастался в своих соцсетях кадрами, на которых он катается вместе с друзьями на дорогих автомобилях в Альпах.

После начала войны он неоднократно пересекал государственную границу и наслаждался жизнью на шикарных курортах Европы. Он откровенно демонстрирует это в своих социальных сетях.

В частности, сейчас Слобоженко находится в Италии, где приобрел для себя новый суперкар.

Благодаря источникам "Украинской правды" в правоохранительных органах стало известно, что блоггер пересекает границу благодаря "белому билету". Его исключили из военного учета якобы из-за серьезных проблем со здоровьем. Это отмечено в соответствующей медицинской справке от октября 2022 года, которую не показали зрителям журналисты.

Блогер Александр Слобоженко. Фото: скриншот YouTube

Блогер любит активный отдых, обожает гонки на спорткарах, активно занимается спортом, катается на водных и обычных мотоциклах, снегоходах, и тяжелые болезни никак "не вяжутся" с его образом жизни.

Слобоженко помогает военным

Несмотря на то, что молодой предприниматель вызывает негативные эмоции у украинцев, из-за поездок за границу, он помогает нашим военным. Александр зарабатывает на жизнь арбитражем и рекламой и часть заработанных денег донатит на нужды ВСУ. Он также постоянно организовывает благотворительные сборы.

В 2022 году на своем дне рождении блогеру удалось собрать 300 тысяч долларов (12 миллионов гривен), а в 2023 году он вместе с друзьями собрал 400 тысяч долларов (15 миллионов гривен).

Ранее бывшая супруга известного блогера обвинила его в домашнем насилии. Также Рамина намекнула, серьезные ли у нее отношения с новым парнем.