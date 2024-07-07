Новый скандал с Николасом Кармой — что известно

Николас Карма. Фото: скриншот

Львовский блогер Николай Бучак, также известный как Николас Карма, в одном из своих опросов нарвался на общественный хейт. Парень опозорился из-за опроса стоимости образа девушки, стоимостью в полмиллиона евро.

Видео инцидента он опубликовал на своей странице в Instagram, но впоследствии удалил его.

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В этот раз блогер опросил киевлянку, и признался, что его "подарили" на день рождения девушке по имени Анна его друзья. Сумму он не рассекретил, однако, вероятно, оно было большим.

Скриншот опроса Анны Николасом Кармой

В одном из столичных заведений, когда он опросил девушку, сколько стоит ее стиль, расценки оказались чуть ли не заоблачными.

приталенное черное платье с открытыми плечами — 6 тысяч долларов (242 631 грн);

колье Bvlgari — 180 тысяч евро (7,8 млн грн);

браслет Bvlgari — 190 тысяч евро (8,3 млн грн);

кольцо (бренд неизвестный) — 18 тысяч евро (789 072 грн);

часы (бренд неизвестный) — 58 тысяч евро (2,5 млн грн);

обувь (бренд неизвестный) — 64 тысячи евро (2,8 млн грн);

серьги Bvlgari — 35 тысяч евро (1,5 млн грн).

По словам самой девушки, она работает байером (профессиональный покупатель, знающий, где покупать нужные вещи по самой выгодной цене, а затем так же это продает). Также Анна добавила, что у нее есть парень, и она регулярно донатит украинской армии.

Анна, которую опросил блоггер. Источник: скриншот/instagram/nicolas_karma_official

Однако аудитория блогера не оценила такой жест и жестоко раскритиковала как девушку, так и его самого. Мнения людей насчет того, какие налоги платит девушка, и каков уровень доходов ради таких расходов, заставили блогера сначала закрыть комментарии, а затем и удалить видео с аккаунта.

"Интересно, кто ее действительно спонсирует, потому что "байер" — это прикрытие. За свои честно заработанные деньги такие вещи вряд ли купишь. Поэтому возникает следующий вопрос: кто разворовывает страну, и не платит налоги, чтобы устроить жизнь этой принцессы?", — возмущаются в соцсетях.

Возмущенные комментарии под удалённым видео Кармы

Напомним, мы ранее писали, что муж блогера Тани Пренткович, Андрей Гонковский, объяснил, как попал на Мальдивы. А также стало известно, где скрывается ее семья после скандала с Мальдивами.