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Блогер Николас Карма нарвался на общественный хейт из-за своего опроса — детали инцидента

7 июля 2024 10:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новый скандал с Николасом Кармой — что известно
Николас Карма. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львовский блогер Николай Бучак, также известный как Николас Карма, в одном из своих опросов нарвался на общественный хейт. Парень опозорился из-за опроса стоимости образа девушки, стоимостью в полмиллиона евро.

Видео инцидента он опубликовал на своей странице в Instagram, но впоследствии удалил его.

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Новый скандал с Николасом Кармой

В этот раз блогер опросил киевлянку, и признался, что его "подарили" на день рождения девушке по имени Анна его друзья. Сумму он не рассекретил, однако, вероятно, оно было большим.

николас карма побольше стоит лук
Скриншот опроса Анны Николасом Кармой

В одном из столичных заведений, когда он опросил девушку, сколько стоит ее стиль, расценки оказались чуть ли не заоблачными.

  • приталенное черное платье с открытыми плечами — 6 тысяч долларов (242 631 грн);
  • колье Bvlgari — 180 тысяч евро (7,8 млн грн);
  • браслет Bvlgari — 190 тысяч евро (8,3 млн грн);
  • кольцо (бренд неизвестный) — 18 тысяч евро (789 072 грн);
  • часы (бренд неизвестный) — 58 тысяч евро (2,5 млн грн);
  • обувь (бренд неизвестный) — 64 тысячи евро (2,8 млн грн);
  • серьги Bvlgari — 35 тысяч евро (1,5 млн грн).

По словам самой девушки, она работает байером (профессиональный покупатель, знающий, где покупать нужные вещи по самой выгодной цене, а затем так же это продает). Также Анна добавила, что у нее есть парень, и она регулярно донатит украинской армии.

николас карма скандал
Анна, которую опросил блоггер. Источник: скриншот/instagram/nicolas_karma_official

Однако аудитория блогера не оценила такой жест и жестоко раскритиковала как девушку, так и его самого. Мнения людей насчет того, какие налоги платит девушка, и каков уровень доходов ради таких расходов, заставили блогера сначала закрыть комментарии, а затем и удалить видео с аккаунта.

"Интересно, кто ее действительно спонсирует, потому что "байер" — это прикрытие. За свои честно заработанные деньги такие вещи вряд ли купишь. Поэтому возникает следующий вопрос: кто разворовывает страну, и не платит налоги, чтобы устроить жизнь этой принцессы?", — возмущаются в соцсетях.

николас карма хейт
Возмущенные комментарии под удалённым видео Кармы

Напомним, мы ранее писали, что муж блогера Тани Пренткович, Андрей Гонковский, объяснил, как попал на Мальдивы. А также стало известно, где скрывается ее семья после скандала с Мальдивами.

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