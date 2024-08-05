Психолог проєкту "Холостяк" використовує заборонені прийоми до дівчат

Військовий та герой шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Вже за кілька місяців стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Поки тривають зйомки, відомий блогер Богдан Беспалов розповів, хто на проєкті виводить учасниць на потрібну емоцію.

Про це інфлюенсер повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Психолог проєкту "Холостяк"

Багатьох глядачів романтичного шоу "Холостяк" дивує реакція учасниць у перших ефірах, які не отримують троянду від головного героя.

Блогер розповів, що з дівчатами працює психолог "радянської закалки" Лілія Шакалова. За словами Беспалова, вона використовує заборонені прийоми, щоб вивести дівчат на емоцію.

"Жінка совєтскої закалки, відповідно і такий підхід до роботи. Вона як головна психологиня шоу виводить героїв проєкту на потрібну емоцію будь-яким способом: від аб'юзу до приниження, цькування, маніпулювання болісним минулим людей", — зазначив інфлюенсер.

Він розповів, що жінка спілкується українською на роботі, а у житті говорить російською та має дуже складний характер і тому живе одна.

Психолог проєкту "Холостяк" Лілія Шакалова. Фото: Instagram

Беспалов зазначив, що після приймів Лілії Шакалової учасниці проєкту "Холостяк" тривалий час відновлюють психіку.

Нагадаємо, ми писали про те, що у шоу візьме участь відома співачка. А також герой шоу "Холостяк-13" прокоментував теракт в Оленівці.