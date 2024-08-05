Психолог проєкту "Холостяк" використовує заборонені прийоми до дівчат

Блогер показав головну психологиню проєкту "Холостяк", яка змушує дівчат плакати
Вже за кілька місяців стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Поки тривають зйомки, відомий блогер Богдан Беспалов розповів, хто на проєкті виводить учасниць на потрібну емоцію.
Про це інфлюенсер повідомив у своєму телеграм-каналі.
Психолог проєкту "Холостяк"
Багатьох глядачів романтичного шоу "Холостяк" дивує реакція учасниць у перших ефірах, які не отримують троянду від головного героя.
Блогер розповів, що з дівчатами працює психолог "радянської закалки" Лілія Шакалова. За словами Беспалова, вона використовує заборонені прийоми, щоб вивести дівчат на емоцію.
"Жінка совєтскої закалки, відповідно і такий підхід до роботи. Вона як головна психологиня шоу виводить героїв проєкту на потрібну емоцію будь-яким способом: від аб'юзу до приниження, цькування, маніпулювання болісним минулим людей", — зазначив інфлюенсер.
Він розповів, що жінка спілкується українською на роботі, а у житті говорить російською та має дуже складний характер і тому живе одна.
Беспалов зазначив, що після приймів Лілії Шакалової учасниці проєкту "Холостяк" тривалий час відновлюють психіку.
Нагадаємо, ми писали про те, що у шоу візьме участь відома співачка. А також герой шоу "Холостяк-13" прокоментував теракт в Оленівці.
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