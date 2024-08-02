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У розпал зйомок шоу "Холостяк" Решетнік розбив один зі стереотипів про кохання

2 серпня 2024 06:33
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Григорій Решетнік відповів на стереотипне запитання про кохання від учасниці шоу "Холостяк"
Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В активному етапі зйомок зараз перебуває 13-й сезон популярного романтичного телешоу "Холостяк". Його беззмінний ведучий Григорій Решетнік висловився про один зі стереотипів кохання.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах

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Телеведучий розповів, що одна з учасниць шоу "Холостяк" запевнила його — головному герою нового сезону, ветерану війни, громадському діячеві Олександру Терену (Будько) подобаються, на її думку, брюнетки. На уточнення від Решетніка, звідки вона має таку інформацію, дівчина зазначила — вона так відчуває. Решетнік здивувався, що цей стереотип досі існує.

"Ну чому дівчата сприймають чоловіків так буквально. Ви насправді вважаєте, що це є визначальним фактором у прийнятті наших рішень. В той самий час цим ви, як на мене, знецінюєте себе, свій потенціал, таланти, харизматичність, світогляд, інтелектуальні здібності і звужуєте все лише до кольору волосся. Хто і коли це придумав, і чому це так глибоко сидить у наших головах", — написав Решетник.

Як контраргумент Григорій навів приклад, що чоловіки здебільшого не надають такого значення своєму кольору волосся чи часом взагалі його відсутності.

"Ну як переконати вас у зворотному? Чи можливо я помиляюсь", — підсумував Решетнік.

Зазначимо, вперше в історії проєкту ім’я головного героя оголосили перед кастингом учасниць. До цього дівчата дізнавались на чиє серце вони претендують лише під час зйомок. 

Нагадаємо, раніше ми писали, хто боротиметься за серце нового "Холостяка" Олександра Терена. Також ми розповідали, що Олександр Терен розкрив свою найзаповітнішу мрію.

шоу Холостяк Григорій Решетнік українські зірки кохання

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