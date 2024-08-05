Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Блогер показал главного психолога проекта "Холостяк", которая заставляет девушек плакать arrow

Блогер показал главного психолога проекта "Холостяк", которая заставляет девушек плакать

5 августа 2024 11:41
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Психолог проекта "Холостяк" использует запрещенные приемы к девушкам
Военный и герой шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Уже через несколько месяцев стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Пока идут съемки, известный блогер Богдан Беспалов рассказал, кто на проекте выводит участниц на нужную эмоцию.

Об этом инфлюэнсер сообщил в своем телеграм-канале.

Читайте также:

Психолог проекта "Холостяк"

Многих зрителей романтического шоу "Холостяк" удивляет реакция участниц в первых эфирах, которые не получают розу от главного героя.

Блогер рассказал, что с девушками работает психолог "советского закалки" Лилия Шакалова. По словам Беспалова, она использует запрещенные приемы, чтобы вывести девушек на эмоцию.

"Женщина советской закалки, соответственно и такой подход к работе. Она как главный психолог шоу выводит героев проекта на нужную эмоцию любым способом: от абьюза до унижения, травли, манипулирования болезненным прошлым людей", — отметил инфлюэнсер.

Он рассказал, что женщина общается на украинском на работе, а в жизни говорит по-русски и имеет очень сложный характер и поэтому живет одна.

Блогер показал главную психологиню проекта "Холостяк", которая заставляет девушек плакать - фото 1
Психолог проекта "Холостяк" Лилия Шакалова. Фото: Instagram

Беспалов отметил, что после приемов Лилии Шакаловой участницы проекта "Холостяк" длительное время восстанавливают психику.

Напомним, мы писали о том, что в шоу примет участие известная певица. А также герой шоу "Холостяк-13" прокомментировал теракт в Еленовке.

шоу Холостяк психология психологическая помощь украинские звезды Богдан Беспалов Александр "Терен" Будько

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:57 Погасила свой кредит за чужой счет — бухгалтер из Одессы под следствием

11:46 Атака на аэродром "Морозовск" — в ГУР показали снимки ударов по аэродрому

11:44 Смертность втрое превышает рождаемость — какая демографическая ситуация в Украине

11:35 Холифилд назвал Усика единственным боксером, кого ему было бы сложно победить

11:34 На границе Польши с Украиной усложнится движение — в чем причина

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:25 Курс биткоина рекордно упал с 2021 года — сколько стоит криптовалюта

11:24 Пробки на КПП и выезд за границу — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня

11:20 В Киеве мужчина начал конфликт с незнакомцами и украл деньги — что известно

11:18 В Украине разоблачили масштабную сеть ФСБ, которая готовила удары России по шести областям

11:17 Повестка по почте — при каких условиях она будет считаться врученной

11:57 Погасила свой кредит за чужой счет — бухгалтер из Одессы под следствием

11:46 Атака на аэродром "Морозовск" — в ГУР показали снимки ударов по аэродрому

11:44 Смертность втрое превышает рождаемость — какая демографическая ситуация в Украине

11:35 Холифилд назвал Усика единственным боксером, кого ему было бы сложно победить

11:34 На границе Польши с Украиной усложнится движение — в чем причина

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:25 Курс биткоина рекордно упал с 2021 года — сколько стоит криптовалюта

11:24 Пробки на КПП и выезд за границу — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня

11:20 В Киеве мужчина начал конфликт с незнакомцами и украл деньги — что известно

11:18 В Украине разоблачили масштабную сеть ФСБ, которая готовила удары России по шести областям

11:17 Повестка по почте — при каких условиях она будет считаться врученной

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине