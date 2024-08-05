Психолог проекта "Холостяк" использует запрещенные приемы к девушкам

Блогер показал главного психолога проекта "Холостяк", которая заставляет девушек плакать
Уже через несколько месяцев стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Пока идут съемки, известный блогер Богдан Беспалов рассказал, кто на проекте выводит участниц на нужную эмоцию.
Об этом инфлюэнсер сообщил в своем телеграм-канале.
Психолог проекта "Холостяк"
Многих зрителей романтического шоу "Холостяк" удивляет реакция участниц в первых эфирах, которые не получают розу от главного героя.
Блогер рассказал, что с девушками работает психолог "советского закалки" Лилия Шакалова. По словам Беспалова, она использует запрещенные приемы, чтобы вывести девушек на эмоцию.
"Женщина советской закалки, соответственно и такой подход к работе. Она как главный психолог шоу выводит героев проекта на нужную эмоцию любым способом: от абьюза до унижения, травли, манипулирования болезненным прошлым людей", — отметил инфлюэнсер.
Он рассказал, что женщина общается на украинском на работе, а в жизни говорит по-русски и имеет очень сложный характер и поэтому живет одна.
Беспалов отметил, что после приемов Лилии Шакаловой участницы проекта "Холостяк" длительное время восстанавливают психику.
Напомним, мы писали о том, что в шоу примет участие известная певица. А также герой шоу "Холостяк-13" прокомментировал теракт в Еленовке.
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