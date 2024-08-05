Психолог проекта "Холостяк" использует запрещенные приемы к девушкам

Военный и герой шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Уже через несколько месяцев стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Пока идут съемки, известный блогер Богдан Беспалов рассказал, кто на проекте выводит участниц на нужную эмоцию.

Об этом инфлюэнсер сообщил в своем телеграм-канале.

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Психолог проекта "Холостяк"

Многих зрителей романтического шоу "Холостяк" удивляет реакция участниц в первых эфирах, которые не получают розу от главного героя.

Блогер рассказал, что с девушками работает психолог "советского закалки" Лилия Шакалова. По словам Беспалова, она использует запрещенные приемы, чтобы вывести девушек на эмоцию.

"Женщина советской закалки, соответственно и такой подход к работе. Она как главный психолог шоу выводит героев проекта на нужную эмоцию любым способом: от абьюза до унижения, травли, манипулирования болезненным прошлым людей", — отметил инфлюэнсер.

Он рассказал, что женщина общается на украинском на работе, а в жизни говорит по-русски и имеет очень сложный характер и поэтому живет одна.

Психолог проекта "Холостяк" Лилия Шакалова. Фото: Instagram

Беспалов отметил, что после приемов Лилии Шакаловой участницы проекта "Холостяк" длительное время восстанавливают психику.

Напомним, мы писали о том, что в шоу примет участие известная певица. А также герой шоу "Холостяк-13" прокомментировал теракт в Еленовке.