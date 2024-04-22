Тайлер Андерсон пішов на фронт — подробиці

Український блогер Тайлер Андерсон. Фото: скриншот YouTube

Відомий український блогер та автор популярного YouYube-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон (справжнє ім'я — Олексій Шкробинець) добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Він закликав українців допомагати війську.

Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.

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Олексій Шкробинець наголосив, що своїм мужнім вчинком хоче показати приклад для тих, хто боїться та сумнівається у тому, щоб долучитися до війська.

"Страшні втрати стались на ютубному фронті… бо як ви вже зрозуміли… я подався до лав ЗСУ! Останнє відео на цьому каналі було про персональну відповідальність, і я своїм прикладом хочу показати, що її повинні брати всі. В тому чи іншому вигляді. Я вважаю, якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь якому вигляді, то ви прямо допомагає ворог", — йдеться у публікації.

Олексій вибачився перед своєю аудиторією за те, що через свій новий статус не буде мати можливості регулярно публікувати нові відео, однак не планує закривати свій YouYube-канал.

Блогер також закликав українців у тилу допомагати військовим та своїми щоденними діями працювати заради перемоги нашої країни.

"Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську. І чисто моя вам порада, якщо ви за останні 2 роки не ходили навіть на курси першої допомоги, то от вам сигнал нарешті піти", — звернувся до своєї аудиторії хлопець.

Багато відомих українців подякували блогеру за свідомий та відповідальний крок, зокрема телеведуча Марічко Падалко, співачка Alyona Alyona та гурт "Курган та Агрегат".

Коментарі під публікацією Тайлера Андерсона. Фото: скриншот Instagram

Олексій Шкробинець створив YouTube-канал Geek Journal у 2012 році. Блогер записував огляди на новинки кіно, серіалів і телешоу. Його відео набирали мільйонні перегляди.

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