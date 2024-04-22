Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Блогер та автор YouTube-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон поповнив лави ЗСУ arrow

Блогер та автор YouTube-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон поповнив лави ЗСУ

22 квітня 2024 15:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тайлер Андерсон пішов на фронт — подробиці
Український блогер Тайлер Андерсон. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український блогер та автор популярного YouYube-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон (справжнє ім'я — Олексій Шкробинець) добровільно мобілізувався до лав ЗСУ. Він закликав українців допомагати війську.

Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Блогер Тайлер Андерсон став військовим

Олексій Шкробинець наголосив, що своїм мужнім вчинком хоче показати приклад для тих, хто боїться та сумнівається у тому, щоб долучитися до війська.

"Страшні втрати стались на ютубному фронті… бо як ви вже зрозуміли… я подався до лав ЗСУ! Останнє відео на цьому каналі було про персональну відповідальність, і я своїм прикладом хочу показати, що її повинні брати всі. В тому чи іншому вигляді. Я вважаю, якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь якому вигляді, то ви прямо допомагає ворог", — йдеться у публікації.

Олексій вибачився перед своєю аудиторією за те, що через свій новий статус не буде мати можливості регулярно публікувати нові відео, однак не планує закривати свій YouYube-канал.

Блогер також закликав українців у тилу допомагати військовим та своїми щоденними діями працювати заради перемоги нашої країни. 

"Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську. І чисто моя вам порада, якщо ви за останні 2 роки не ходили навіть на курси першої допомоги, то от вам сигнал нарешті піти", — звернувся до своєї аудиторії хлопець.

Багато відомих українців подякували блогеру за свідомий та відповідальний крок, зокрема телеведуча Марічко Падалко, співачка Alyona Alyona та гурт "Курган та Агрегат".

Коментарі під публікацією Тайлера Андерсона
Коментарі під публікацією Тайлера Андерсона. Фото: скриншот Instagram

Олексій Шкробинець створив YouTube-канал Geek Journal у 2012 році. Блогер записував огляди на новинки кіно, серіалів і телешоу. Його відео набирали мільйонні перегляди.

Раніше ми писали, що блогер-мільйонер Слобоженко у розпал війни відпочиває на розкішних європейських курортах. Також Раміна натякнула, чи є серйозними її стосунки з новим хлопцем.

ЗСУ
блогери
росіяни
українські зірки
мобілізація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри