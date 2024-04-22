Тайлер Андерсон ушел на фронт.

Блогер и автор YouTube-канала Geek Journal Тайлер Андерсон пополнил ряды ВСУ
Известный украинский блогер и автор популярного YouYube-канала Geek Journal Тайлер Андерсон (настоящее имя — Алексей Шкробинец) добровольно мобилизовался в ряды ВСУ. Он призвал украинцев помогать войску.
Об этом он рассказал на своей странице Instagram.
Блогер Тайлер Андерсон стал военным
Алексей Шкробинец подчеркнул, что своим мужественным поступком хочет показать пример для тех, кто боится и сомневается в том, чтобы присоединится к войску.
"Страшные потери произошли на ютубном фронте… как вы уже поняли… я направился в ряды ВСУ! Последнее видео на этом канале было о персональной ответственности, и я своим примером хочу показать, что ее должны брать все. В том или ином виде. Я считаю, если вы не работаете на украинскую победу в любом виде, то вы прямо помогаете врагу", — говорится в публикации.
Алексей извинился перед своей аудиторией за то, что из-за своего нового статуса у него не будет возможности регулярно публиковать новые видео, однако не планирует закрывать свой YouYube-канал.
Блогер также призвал украинцев в тылу помогать военным и своим ежедневным действиям работать ради победы нашей страны.
"Если вы не готовы идти в армию, то помогайте войску. И чисто мой вам совет, если вы за последние 2 года не ходили даже на курсы первой помощи, то вот вам сигнал наконец-то пойти", — обратился к своей аудитории парень.
Многие известные украинцы поблагодарили блогера за сознательный и ответственный шаг, в частности телеведущая Маричко Падалко, певица Alyona Alyona и группа Курган и Агрегат.
Алексей Шкробинец создал YouTube-канал Geek Journal в 2012 году. Блогер записывал обзоры на новинки кино, сериалов и телешоу. Его видео набирали миллионные просмотры.
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