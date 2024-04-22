Тайлер Андерсон ушел на фронт.

Украинский блогер Тайлер Андерсон. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский блогер и автор популярного YouYube-канала Geek Journal Тайлер Андерсон (настоящее имя — Алексей Шкробинец) добровольно мобилизовался в ряды ВСУ. Он призвал украинцев помогать войску.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram.

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Алексей Шкробинец подчеркнул, что своим мужественным поступком хочет показать пример для тех, кто боится и сомневается в том, чтобы присоединится к войску.

"Страшные потери произошли на ютубном фронте… как вы уже поняли… я направился в ряды ВСУ! Последнее видео на этом канале было о персональной ответственности, и я своим примером хочу показать, что ее должны брать все. В том или ином виде. Я считаю, если вы не работаете на украинскую победу в любом виде, то вы прямо помогаете врагу", — говорится в публикации.

Алексей извинился перед своей аудиторией за то, что из-за своего нового статуса у него не будет возможности регулярно публиковать новые видео, однако не планирует закрывать свой YouYube-канал.

Блогер также призвал украинцев в тылу помогать военным и своим ежедневным действиям работать ради победы нашей страны.

"Если вы не готовы идти в армию, то помогайте войску. И чисто мой вам совет, если вы за последние 2 года не ходили даже на курсы первой помощи, то вот вам сигнал наконец-то пойти", — обратился к своей аудитории парень.

Многие известные украинцы поблагодарили блогера за сознательный и ответственный шаг, в частности телеведущая Маричко Падалко, певица Alyona Alyona и группа Курган и Агрегат.

Комментарии под публикацией Тайлера Андерсона. Фото: скриншот Instagram

Алексей Шкробинец создал YouTube-канал Geek Journal в 2012 году. Блогер записывал обзоры на новинки кино, сериалов и телешоу. Его видео набирали миллионные просмотры.

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