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Блогер Волошин на тлі скандалу з виїздом до Мексики показався у Буковелі

30 січня 2024 15:48
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Блогер Волошин на тлі скандалу з виїздом до Мексики показався у Буковелі
Блогер Олександр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Днями у телеграм-каналах з'явилася інформація, що блогер Олександр Волошин їздив на відпочинок до Мексики під час війни. Виїхав з країни за волонтерським дозволом. 

Нічого не прокоментувавши, Волошин вийшов у сторіс Instagram з відпочинку у Буковелі і поскаржився на стан здоров'я.

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Продовжує відпочивати

Ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин приїхав на курорт Буковель у Карпати, щоб покататися на лижах. 

Проте через стару травму у нього заболіли коліна і блогер не зміг нормально покататися, на що поскаржився у сторіс. 

Запис зі сторіс Олександра Волошина. Відео: instagram.com/voloshyn_xx 

Скандальний зірковий журналіст Богдан Беспалов у своєму телеграм-каналі зауважив, що такі сторіс на кшталт "все погано" — стратегія блогера після скандалу з поїздкою у Мексику. 

"Після зашквару з поїздкою на відпочинок в сонячну Мексику, найкраща піар стратегія — нити в Буковелі, що проблеми зі здоровʼям. Ну-ну. Далі що? Нова травма і потіште мене?" — написав Беспалов.

Що передувало 

Днями, на фоні скандалу з поїздкою хлопця блогерки Пренткович на Мальдіви, у мережі ширилося фото, де зображений Волошин в аеропорту. Поряд з ним стоїть валіза з капелюхом.

 

Олександр Волошин у аеропорту. Фото: t.me/joker_ukr

Також з’явилися копії документів, в яких вказано, що Олександр перетинав кордон як волонтер через систему "Шлях", аби доставити якийсь вантаж для ЗСУ.

 

Волошин виїжджав за кордон як волонтер. Фото: t.me/joker_ukr

Крім того, у листі зазначено, що блогер належить до благодійного фонду "Стійкість людей".

Повідомляється, що справжнім мотивом виїзду блогера була відпустка у Мексиці.

Нагадаємо, Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно. 

Також ми писали, що ексчоловік Анни Трінчер розповів, яким себе бачить через 10 років.

скандал
відпочинок
блогери
Олександр Волошин
волонтери
українські зірки

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