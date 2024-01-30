Блогер Волошин на тлі скандалу з виїздом до Мексики показався у Буковелі

Блогер Олександр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Днями у телеграм-каналах з'явилася інформація, що блогер Олександр Волошин їздив на відпочинок до Мексики під час війни. Виїхав з країни за волонтерським дозволом.

Нічого не прокоментувавши, Волошин вийшов у сторіс Instagram з відпочинку у Буковелі і поскаржився на стан здоров'я.

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Продовжує відпочивати

Ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин приїхав на курорт Буковель у Карпати, щоб покататися на лижах.

Проте через стару травму у нього заболіли коліна і блогер не зміг нормально покататися, на що поскаржився у сторіс.

Запис зі сторіс Олександра Волошина. Відео: instagram.com/voloshyn_xx

Скандальний зірковий журналіст Богдан Беспалов у своєму телеграм-каналі зауважив, що такі сторіс на кшталт "все погано" — стратегія блогера після скандалу з поїздкою у Мексику.

"Після зашквару з поїздкою на відпочинок в сонячну Мексику, найкраща піар стратегія — нити в Буковелі, що проблеми зі здоровʼям. Ну-ну. Далі що? Нова травма і потіште мене?" — написав Беспалов.

Що передувало

Днями, на фоні скандалу з поїздкою хлопця блогерки Пренткович на Мальдіви, у мережі ширилося фото, де зображений Волошин в аеропорту. Поряд з ним стоїть валіза з капелюхом.

Олександр Волошин у аеропорту. Фото: t.me/joker_ukr

Також з’явилися копії документів, в яких вказано, що Олександр перетинав кордон як волонтер через систему "Шлях", аби доставити якийсь вантаж для ЗСУ.

Волошин виїжджав за кордон як волонтер. Фото: t.me/joker_ukr

Крім того, у листі зазначено, що блогер належить до благодійного фонду "Стійкість людей".

Повідомляється, що справжнім мотивом виїзду блогера була відпустка у Мексиці.

Нагадаємо, Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно.

Також ми писали, що ексчоловік Анни Трінчер розповів, яким себе бачить через 10 років.