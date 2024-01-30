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Блогер Волошин на фоне скандала с выездом в Мексику показался в Буковеле

30 января 2024 15:48
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Блогер Волошин на фоне скандала с выездом в Мексику показался в Буковеле
Блогер Александр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

На днях в телеграмм-каналах появилась информация, что блогер Александр Волошин ездил на отдых в Мексику во время войны. Уехал из страны по волонтерскому разрешению.

Ничего не прокомментировав, Волошин вышел в сторис Instagram с отдыха в Буковеле и пожаловался на состояние здоровья.

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Продолжает отдыхать

Экс-муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин приехал на курорт Буковель в Карпаты, чтобы прокатиться на лыжах.

Однако из-за старой травмы у него заболели колени и блогер не смог нормально покататься, на что пожаловался в сторис.

Запись со сторис Александра Волошина. Видео: instagram.com/voloshyn_xx

Скандальный звездный журналист Богдан Беспалов в своем телеграмма-канале заметил, что такие заявления по типу "все плохо" — стратегия блогера после скандала с поездкой в Мексику.

"После зашквара с поездкой на отдых в солнечную Мексику, лучшая пиар стратегия — ныть в Буковеле, что проблемы со здоровьем. Ну-ну. Дальше что? Новая травма и пожалейте меня?" — написал Беспалов.

Что предшествовало

На днях, на фоне скандала с поездкой парня блогера Пренткович на Мальдивы, в сети распространялось фото, на котором Волошин в аэропорту. Рядом с ним стоит чемодан со шляпой.

 

Александр Волошин в аэропорту. Фото: t.me/joker_ukr

Также появились копии документов, в которых указано, что Александр пересек границу как волонтер через систему "Шлях", чтобы доставить помощь для ВСУ.

 

Волошин выезжал за границу как волонтер. Фото: t.me/joker_ukr

Кроме того, в письме отмечено, что блогер входит в благотворительный фонд "Стійкість людей".

Сообщается, что настоящим мотивом выезда блогера был отпуск в Мексике.

Напомним, Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально.

Также мы писали, что экс-муж Анны Тринчер рассказал, каким себя видит через 10 лет.

скандал
отдых
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Александр Волошин
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украинские звезды

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