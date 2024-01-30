Блогер Волошин на фоне скандала с выездом в Мексику показался в Буковеле
На днях в телеграмм-каналах появилась информация, что блогер Александр Волошин ездил на отдых в Мексику во время войны. Уехал из страны по волонтерскому разрешению.
Ничего не прокомментировав, Волошин вышел в сторис Instagram с отдыха в Буковеле и пожаловался на состояние здоровья.
Продолжает отдыхать
Экс-муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин приехал на курорт Буковель в Карпаты, чтобы прокатиться на лыжах.
Однако из-за старой травмы у него заболели колени и блогер не смог нормально покататься, на что пожаловался в сторис.
Скандальный звездный журналист Богдан Беспалов в своем телеграмма-канале заметил, что такие заявления по типу "все плохо" — стратегия блогера после скандала с поездкой в Мексику.
"После зашквара с поездкой на отдых в солнечную Мексику, лучшая пиар стратегия — ныть в Буковеле, что проблемы со здоровьем. Ну-ну. Дальше что? Новая травма и пожалейте меня?" — написал Беспалов.
Что предшествовало
На днях, на фоне скандала с поездкой парня блогера Пренткович на Мальдивы, в сети распространялось фото, на котором Волошин в аэропорту. Рядом с ним стоит чемодан со шляпой.
Также появились копии документов, в которых указано, что Александр пересек границу как волонтер через систему "Шлях", чтобы доставить помощь для ВСУ.
Кроме того, в письме отмечено, что блогер входит в благотворительный фонд "Стійкість людей".
Сообщается, что настоящим мотивом выезда блогера был отпуск в Мексике.
Напомним, Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально.
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