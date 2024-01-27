Блогера обурив концерт епатажного гурту голяка на Драгобраті

Учасники гурту "Хамерман знищує віруси". Фото: Instagram/hzvband

Концерт відомого епатажного українського гурту "Хамерман знищує віруси" ("ХЗВ") на гірськолижному курорті Драгобрат (Карпати) став несподіванкою для деяких українців. Багато хто дізнався "ХЗВ", який на сцені з 1996 року, виступають майже голяка. Один з концертних образів музикантів, а саме шкарпетки на статевих органах, обурив блогера Віталя Глаголу.

Відповідна публікація з’явилась в його Telegram.

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Глагола назвав концерт артистів в одному з готелів Драгобрату "голою вечіркою". Блогер зазначив, що відео "Хамерман знищує віруси" підриває мережу. Хоча ані в X, ані в Instagram не має активних обговорень.

"І до вокалістів, що співають у майже голому вигляді, і до пісень з досить дивним змістом — дуже багато запитань. Але найбільше запитань до власників закладу", — зазначив Глагола.

Голая вечеринка в одном из отелей на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области. pic.twitter.com/j8FiuFRG4n — Сергей из Киева. (@SergUA63) January 27, 2024

Термін "гола вечірка" нагадує скандальний захід російської блогерки Анастасії Івлєєвої в Москві. Тоді один з реперів прийшов в одній шкарпетці, яку натягнув на статевий орган. Учасників вечірки, серед яких було чимало зіркових путіністів, таких як Філіп Кіркоров, Діма Білан, Лоліта Мілявська, скасували.

Слід зазначити, що "ХЗВ" виступають не лише в шкарпетках. В них є й інші епатажні концертні костюми, але всі вони переважно оголюють музикантів. Артисти активно гастролюють з благодійними виступами та підтримують ЗСУ.

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