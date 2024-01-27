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Блогера возмутил концерт эпатажной группы голышом на Драгобрате

27 января 2024 21:24
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Блогера возмутил концерт эпатажной группы голышом на Драгобрате
Участники группы "Хамерман знищує віруси". Фото: Instagram/hzvband
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Концерт известной эпатажной украинской группы "Хамерман знищує віруси" ("ХЗВ") на горнолыжном курорте Драгобрат (Карпаты) стал неожиданностью для некоторых украинцев. Многие узнали "ХЗВ", который на сцене с 1996 года, выступают почти голышом. Один из концертных образов музыкантов, а именно носки на половых органах, возмутил блогера Виталия Глаголу.

Соответствующая публикация появилась в его Telegram.

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Глагола назвал концерт артистов в одной из гостиниц Драгобрата "голой вечеринкой". Блогер отметил, что видео "Хамерман знищує віруси" подрывает сеть. Хотя ни в X, ни в Instagram нет активных обсуждений.

"И к вокалистам, поющим в почти голом виде, и к песням с довольно странным содержанием — очень много вопросов. Но больше всего вопросов к владельцам заведения", — отметил Глагола.

Термин "голая вечеринка" напоминает скандальное мероприятие российского блогера Анастасии Ивлеевой в Москве. Тогда один из рэперов пришел в одном носке, который натянул на половой орган. Участников вечеринки, среди которых было немало звездных путинистов, таких как Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, отменили.

Следует отметить, что "ХЗВ" выступают не только в носках. У них есть и другие эпатажные концертные костюмы, но все они в основном обнажают музыкантов. Артисты активно гастролируют с благотворительными выступлениями и поддерживают ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Тейлор Свифт возмущена появлением своего изображения на сайте для взрослых. Также мы рассказывали, что голливудский актер Алек Болдуин хочет ускорить повторный суд по делу об убийстве украинки.

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украинские звезды

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