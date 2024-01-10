Блогерка Аліна Шаманська виступила проти булінгу Соні Морозюк

Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa/

Блогерка Аліна Шаманська, яка переїхала з сином до США, прокоментувала скандал щодо родини Гринкевичів. Інфлюенсерка підтримала художницю Соню Морозюк.

Дівчина поділилась думками в instagram.

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Українська блогерка Аліна Шаманська, яка зараз живе в США, засудила корупцію в Україні.

Вона вважає, що тих, хто краде кошти для українських військових, треба саджати до в'язниці та публічно "кенселити". Дівчина хоче дочекатися результатів дослідження перш, ніж звинувачувати людей.

"Як журналіст, я чекаю повного розслідування з фактами та всіма прізвищами. Ви ж розумієте, що Гринкевичі — це лише один гвинтик великого двигуна під назвою "українська корупція". Їх там ціле кодло, і вже давно потрібно їх виводити на чисту воду", — написала Шаманська.

Блогерка натомість не пітримує "травлю" художниці Соні Морозюк. Вона схильна думати, що успіх дівчини — то її заслуга, а не її нареченого Романа Гринкевича.

"За купівлю приміщення за 250 тисяч доларів — є питання, але я за те, щоб побачити докази її причетності до корупції, і тільки тоді робити висновок", — написала Аліна.

Сторіз Аліни Шаманськой. Фото: instagram.com/shamankaa/

Деталі скандалу Морозюк та Гринкевичів

Сім'ю Гринкевичів звинувачують у "відмиванні" грошей для ЗСУ. Відомий журналіст Євген Плінський запевнив, що свої мільярдні статки родина Гринченків "заробила" на постачанні ЗСУ їжею та одягом. Точніше на оборудках із постачанням та різними оборонними замовленнями.

Старшого Ігоря Гринкевича Державне бюро розслідування впімало на спробі дати хабаря у 500 000 доларів США. Гроші обвинувачений хотів заплатити, щоб вивести з-під арешту своє певне майно.

Суспільство вважає причетним і сина обвинуваченого — Романа Гринкевича, адже на нього оформлена частина сімейного бізнесу, яка ймовірно займалась "відмиванням" грошей.

Соня Морозюк і Роман Гринкевич. Фото: скрін з сторіс Романа Гринкевича

За сумісництвом Роман Гринкевич — наречений художниці Соні Морозюк, яка за останній рік стала надзвичайно популярною. Суспільство вважає, що Роман витрачав на неї вкрадені гроші в арміїї, а саме на авто, подорожі, прикраси та розкрутку кар'єри дівчини.

Художниця Морозюк від цього публічно відкрестилась і заявила, що її успіх — тільки її праця. Також вона начебто не знала, як заробляє її наречений.

Раніше Трінчер гнівно "наїхала" на Морозюк через скандал з Гринкевичами.

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