Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Трінчер гнівно "наїхала" на Морозюк через скандал з Гринкевичами arrow

Трінчер гнівно "наїхала" на Морозюк через скандал з Гринкевичами

9 січня 2024 17:44
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Трінчер гнівно "наїхала" на Морозюк через скандал з Гринкевичами
Блогерка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Все більше зірок обурюються щодо корупційного скандалу навколо родини Гринкевичів. Своїми думками з цього приводу поділилася блогерка Анна Трінчер.

Відповідний допис з'явився у її соціальній мережі.

Читайте також:

Трінчер розкритикувала Морозюк

Зірка цього разу звернула увагу не на самих скандальних батька та сина, яких звинувачують у корупції, а на художницю Соню Морозюк, яка заручена з Романом Гринкевичем. Трінчер обурилася зверненням Морозюк до своїх фоловерів щодо скандалу. У промові художниця заявила, що не знала про справи майбутнього свекра та нареченого і взагалі "закохалася в Ромчика майже одразу. Ми в відносинах 5 місяців, з них два місяці заручені…".

 

Блогерка Анна Трінчер прокоментувала скандал щодо розкрадання бюджету. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогерка Анна Трінчер прокоментувала скандал щодо розкрадання бюджету. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Блогерка Анна Трінчер прокоментувала скандал щодо розкрадання бюджету. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогерка Анна Трінчер прокоментувала скандал щодо розкрадання бюджету. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

 

Блогерка Анна Трінчер прокоментувала скандал щодо розкрадання бюджету. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Блогерка Анна Трінчер прокоментувала скандал щодо розкрадання бюджету. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Я проти безпідставного хейту, я сама його неодноразово переживала і знаю, як це болісно. Тиждень не коментувати шокуючу ситуацію, щоб видати пост в стилі "моя хата з краю, нічого не знаю, бо в мене інші сімейні цінності..." — це абсурд, коли твій майбутній чоловік із сім'єю обкрадає наших хлопців і дівчат, які прикривають своїм життям їх же дупу, а потім купують собі майно на криваві гроші — для мене тут немає місця "Я не можу це коментувати, бо це батько мого Ромчика", — говорить блогерка.

Трінчер вражена, що Морозюк довго не бачила правди, яку старанно приховували у її майбутній родині.

"Тобто він досі її Ромчик. Вибір є у кожного, мені б дуже хотілося вірити в те, що вона просто жертва обставин...Соні 24 роки, і за цей юний вік їй вдалося досягти неабиякого успіху — я не можу собі уявити ситуацію, де вона нічого не знала і не бачила протягом пів року і наважується сказати "так" цій людині", — сказала співачка.

Ігоря Гринкевича, якого затримали співробітники ДБР під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів голові Головного слідчого управління ДБР, щоб силовики повернули вилучене майно з його компаній. Відомо, що його фірми виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, виставку Соні Морозюк закрили після гучного скандалу з її нареченим.

Раніше ми писали, як реагують українці на допис художниці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі