Трінчер гнівно "наїхала" на Морозюк через скандал з Гринкевичами

Блогерка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Все більше зірок обурюються щодо корупційного скандалу навколо родини Гринкевичів. Своїми думками з цього приводу поділилася блогерка Анна Трінчер.

Відповідний допис з'явився у її соціальній мережі.

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Зірка цього разу звернула увагу не на самих скандальних батька та сина, яких звинувачують у корупції, а на художницю Соню Морозюк, яка заручена з Романом Гринкевичем. Трінчер обурилася зверненням Морозюк до своїх фоловерів щодо скандалу. У промові художниця заявила, що не знала про справи майбутнього свекра та нареченого і взагалі "закохалася в Ромчика майже одразу. Ми в відносинах 5 місяців, з них два місяці заручені…".

Блогерка Анна Трінчер прокоментувала скандал щодо розкрадання бюджету. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка Анна Трінчер прокоментувала скандал щодо розкрадання бюджету. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка Анна Трінчер прокоментувала скандал щодо розкрадання бюджету. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Я проти безпідставного хейту, я сама його неодноразово переживала і знаю, як це болісно. Тиждень не коментувати шокуючу ситуацію, щоб видати пост в стилі "моя хата з краю, нічого не знаю, бо в мене інші сімейні цінності..." — це абсурд, коли твій майбутній чоловік із сім'єю обкрадає наших хлопців і дівчат, які прикривають своїм життям їх же дупу, а потім купують собі майно на криваві гроші — для мене тут немає місця "Я не можу це коментувати, бо це батько мого Ромчика", — говорить блогерка.

Трінчер вражена, що Морозюк довго не бачила правди, яку старанно приховували у її майбутній родині.

"Тобто він досі її Ромчик. Вибір є у кожного, мені б дуже хотілося вірити в те, що вона просто жертва обставин...Соні 24 роки, і за цей юний вік їй вдалося досягти неабиякого успіху — я не можу собі уявити ситуацію, де вона нічого не знала і не бачила протягом пів року і наважується сказати "так" цій людині", — сказала співачка.

Ігоря Гринкевича, якого затримали співробітники ДБР під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів голові Головного слідчого управління ДБР, щоб силовики повернули вилучене майно з його компаній. Відомо, що його фірми виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, виставку Соні Морозюк закрили після гучного скандалу з її нареченим.

Раніше ми писали, як реагують українці на допис художниці.