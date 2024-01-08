Виправдання Соні Морозюк — як реагують українці на допис художниці

Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Українська художниця Соня Морозюк, нареченого якої звинувачують у корупційних аферах, намагалась пояснити ситуацію. Українці висловили свою позицію в коментарх, переважно вони не вірять дівчині.

Люди поділились своїми думками під дописом в instagram.

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Наречений української художниці Соні Морозюк Роман Гринкевич підозрюється у корупції. Його батько Ігор Гринкевич заарештований за спробу дати хабаря у розмірі 500 000 доларів США. Гроші були запропоновані за те, щоб вивести з-під арешту певне майно, яке вилучене в родини Гринкевичів у ході попереднього слідства.

Також їхню сім'ю підозрюють у "відмиванні грошей для ЗСУ". Саму ж Соню суспільство звинувачує у тому, що вкраденні кошти у військових Роман витрачав на її забаганки та кар'єрний зріст.

Соня Морозюк і Роман Гринкевич на концерті "Вечірнього кварталу". Фото: стоп-кадр відео

Соня Морозюк кілька днів мовчала і не коментувала ситуацію. Як тільки вона виставила пост з поясненнями, українці почали активно засипати допис своїми думками.

Деякі українці повірили художниці і бажають їй терпіння, щоб пережити цю хвилю хейту.

"Вірю Соні! Знаю особисто. Завжди на боці світла... Всім розуміння".

"Дуже прикро, коли люди шукають винних усюди і всіх "під одну гребінку". Соня виростила себе сама, вона завжди працювала і робила виставки, колаборації ще далеко до Романа і це очевидний факт! Знаю Соню достатньо давно і більш відкритої та доброї людини ще треба пошукати, і навіть ії популярність цього не змінила".

"Шкода, що ви опинились в компанії корупціонерів".

"Соня, ми всі тверезі люди, бачимо як ви створювали свій успіх по цеглинкам, як допомогаете через благодійність. І ця історія просто показала обличчя людей які не вміють тверезо мислити, більшість ведуть себе, як стадо".

"Соня молодець, вірю в справедливість".

Соня Морозюк з квітами ймовірно від Романа Гринкевича. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Де-хто з коментаторів залишається на нейтральному боці, адже розслідування триває. Для вироку, на їхню думку, потрібен суд.

"Спочатку треба розібратися — потім виносити вирок. Я за справедливість та чесність. Час покаже, хто справді був причетний. Соня, хочеться тобі вірити, бо це і справді дуже погана, і брудна історія. Сподіваюсь, що скоро ми все дізнаємося".

Коментарі під дописом Соні Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

"Почитала коментарі і зрозуміла, що українці нічим не відрізняються від росіян! Людоньки, ви що прокурори? ДБР? Судді? Хто вам дав право ображати цю людину, адже її вина ніким не доведена! Росіянам теж сказали, що в Україні бігають бендерівці і вбивають російськомовних людей, і вони свято в це вірять! Точно так же з цією дівчиною. Ви не знаєте цю дівчину, а вже бажаєте їй смерті! Знайшли козла відпущення!"

"Не зрозуміло для чого пост, якщо по суті ніякої інформації в ньому немає. Додайте, будь ласка, до нього декларацію з вказаним походженням всього рухомого і нерухомого майна. Тоді це буде прозоро і в це вже зможуть повірити. А також, Ви брали участь у зборах для фонду цього Гринкевича, люди вам довіряли, тому віддавали свої кошти, тому за ці кошти треба також показати всі розрахунки".

Соня Морозюк і Роман Гринкевич. Фото: скрін зі сторіс Романа Гринкевича

Більшість коментаторів жорстоко розкритикували виправдання Соні Морозюк

Українці переважно не повірили словам художниці і дуже агресивно зреагували на всі її докази. Також вони знайшли помилки в сплаті податків і бажають художниці всього найгіршого.

"А чому нічого не сказано про приміщення за 250 тисяч доларів? Яке куплене не так давно? Чого тільки про Порш?"

"Сонічка, дивись. Я знаю людей, які загинули через нестачу ресурсу в армії. А знаєш чому? Бо цей ресурс пішов на твої дорогі прикраси, машини, відпочинок та квартири з ділянками. Бо ти і твої мужичок, і вся ваша родина — потвори, які по саме "не можу" в крові тих, в кого ви вкрали кошти".

"Сподіваюсь, ви не припините вашу творчість, і ваші роботи будуть радувати усіх, хто разом з вами сидитіме в тюрьмі".

Документи Соні Морозюк про сплату податків. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

"У декларації на фото показано, що ви сплачуєте 5% податку, тобто це спрощена система. ФОПи-спрощенці не мають права створювати предмети мистецтва і бути спрощенцями, продаж картин і предметів мистецтва дозволено тільки на загальній групі 18% і 22% ЄСВ. І фото декларації, яка містить таку інформацію, є свідченням про ухиляння від сплати податків в повному обсязі, як того потребує законодавство України".

"25 серпня Соня записує подкаст де каже, що в неї є залицяльник, в якому їй не подобається те, як він заробляє гроші. Сама називає це сірою зоною. І зважаючи на те, що 14 жовтня їй Роман зробив пропозицію, то на подкасті вона говорила про нього. Навіщо брехати, що ти не знаю чим займався Роман? Ніхто не сперечається, що ти всього добилася сама, але не треба брехати, що ти нічого не знала про справи Романа".

Коментарі під дописом Соні Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Раніше Соня Морозюк намагалась пояснити, що не причетна до розкрадання грошей.

Також виставку художниці Соні Морозюк закрили через цей скандал.