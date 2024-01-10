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Блогер Алина Шаманская выступила против буллинга Сони Морозюк

10 января 2024 18:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Блогер Алина Шаманская выступила против буллинга Сони Морозюк
Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Переехавшая с сыном в США блогер Алина Шаманская прокомментировала скандал относительно семьи Гринкевичей. Инфлюэнсер поддержала художницу Соню Морозюк.

Девушка поделилась мыслями в instagram.

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Алина Шаманская склонна думать, что Морозюк не виновата

Украинская блоггерша Алина Шаманская, которая сейчас живет в США, осудила коррупцию в Украине.

Она считает, что тех, кто ворует средства для украинских военных, нужно сажать в тюрьму и публично "кенселить". Девушка хочет дождаться результатов расследования прежде, чем винить людей.

"Как журналист, я жду полного расследования с фактами и всеми фамилиями. Вы же понимаете, что Гринкевичи — это лишь один винтик большого двигателя под названием "украинская коррупция". Их там целый помет, и уже давно нужно их выводить на чистую воду", — написала Шаманская.

Блогер не поддерживает "травлю" художницы Сони Морозюк. Она склонна думать, что успех девушки — это ее заслуга, а не ее жениха Романа Гринкевича.

"За покупку помещения за 250 тысяч долларов — есть вопрос, но я за то, чтобы увидеть доказательства ее причастности к коррупции, и только тогда делать вывод", — написала Алина.

Сториз Алины Шаманськой.
Сториз Алины Шаманськой. Фото: instagram.com/shamankaa/

Детали скандала Морозюк и Гринкевичей

Семью Гринкевичей обвиняют в "отмывании" денег для ЗСУ. Известный журналист Евгений Плинский заверил, что свое миллиардное состояние семья Гринченко "заработала" на снабжении ЗСУ едой и одеждой. Точнее на оборудках с воровством этих средств в свой карман.

Старшего Игоря Гринкевича Государственное бюро расследования словило на попытке дать взятку в 500 000 долларов США. Деньги обвиняемый хотел заплатить, чтобы вывести из-под ареста свое имущество.

Общество считает причастным и сына обвиняемого — Романа Гринкевича, ведь на него оформлена часть семейного бизнеса, предположительно занимавшаяся "отмыванием" денег.

Соня Морозюк впервые прокомментировала причастность к украденным средствам в Минобороны
Соня Морозюк и Роман Гринкевич. Фото: скрин со стор Романа Гринкевича

По совместительству Роман Гринкевич — жених художницы Сони Морозюк, которая за последний год стала очень популярной. Общество считает, что Роман тратил на нее украденные деньги в армии, а именно на автомобили, путешествия, украшения и раскрутку карьеры девушки.

Художница Морозюк от этого публично открестилась и заявила, что ее успех — только ее труд. Также она вроде бы не знала, как зарабатывает ее жених.

Ранее Тринчер гневно "наехала" на Морозюк из-за скандала с Гринкевичами.

Также мы писали, как реагируют украинцы на сообщение художницы.

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