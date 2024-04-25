Блогерка Анна Алхім потрапила у мовний скандал через свою любов до російської

Українська блогерка Анна Алхім. Фото: стоп-кадр інтерв'ю з Славою Дьоміним

Український ведучий Слава Дьомін взяв інтерв'ю в скандальної блогерки Анни Алхім. Вона вже не вперше шокує українців заявами про захоплення президентом РФ Володимиром Путіним і любов до російської мови. Однак, цього разу вона перейшла всі межі.

Свої думки українці висловили у коментарях під відео.

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Алхім вважає Путіна — найвпливовішим політиком світу

Ведучий Слава Дьомін вирішив ризикнути і поговорити з блогеркою Анною Алхім. Вона — одна з найскандальніших персон українського інста-простору через свої переконання.

"Хтось буде плюватись, а хтось із задоволенням подивиться інтерв'ю Слава+ з Анною Алхім. Цікаво читати ваші коментарі", — анонсував вихід розмови ведучий.

Ймовірно, Дьомін передбачав хейт у його бік, втім не його масштаби. Українці масово обурились через висловлювання блогерки.

Чотири роки тому Алхім заявляла, що президент РФ Володимир Путін "впливовий чоловік" і "красунчик". Нині ж дівчина не збирається вибачатись за свої слова.

"Мене змушували і тиснули вибачитися, я не вибачилася, тому що не вважаю за потрібне за це вибачатися. У мене є чітка позиція щодо Путіна, зрозуміло, що він г*ндон. Ну так, я захоплювалася. На той момент, коли була війна в Донецьку, я цього не врахувала. Я зробила, а потім подумала. А потім мене змусили за це виправдовуватися. І я вирішила виправдатися, але зробила це неграмотно, поспіхом, емоційно. І донині люди думають, що я якась проросійська і путінська. Але ні. Я так була вихована, було так! Я сказала, що я не знаю нікого впливовішого і сильнішого, ніж він. Я дійсно так думала", — заявила Алхім.

Блогерка Анна Алхім і ведучий Слава Дьомін. Фото: стоп-кадр інтерв'ю

Однак, ніяких змін у світогляді блогерки за цей час не відбулось. Адже вона досі вважає Путіна — найвпливовішим політиком у світі.

" Я досі не можу зрозуміти, чому весь світ не може це зупинити і танцює під цю дудку? Можна зупинити однією хвилиною, одним днем, однією секундою! Можна закінчити і люди перестануть помирати. Третій рік війни вже йде і люди досі підлаштовуються! До нас прилетіла ракета, ми дали відповідь і потім за цю відповідь ми розсьорбуємо ще два тижні, нас просто стирають. Ми не можемо навіть дати відповідь. Ми хіба не підлаштовуємося? Звідки такий вплив і звідки така влада, що він нагинає весь світ? Ну як? Я може щось не так кажу, але я кажу так, як я розумію. Чому це не може зупинити весь світ?" — сказала вона.

Ведучий Слава Дьомін. Фото: стоп-кадр інтерв'ю

Однак, це не єдині висловлювання блогерки, які шокували українців. Алхім вважає, що розмовляти мовою окупанта — це нормально і не планує переходити на державну.

"Українська мова — це кльово. Кожна людина, яка живе в Україні, вона має знати українську мову. Однак, кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче. Якщо я хочу говорити російською, то ніхто це не може мені заборонити. Я не підтримую обов‘язкову українську ні в медіа, ні в держустановах", — сказала Алхім.

Дівчина не розуміє своєї публічної відповідальності як інфлюенсерка. Вона вважає, що кожен має сам вирішувати, як йому жити.

"Чому люди перекладають на мене відповідальність? Я говорю російською, то що… Я от займаюсь певним видом інтимного життя, то що це всі мають це робити?" — раптово випалила зірка.

Несподівано блогерка звинуватила журналістів. Вона вважає, що, якщо б не було публічного тиску, то вона б давно говорила державною. Втім, Алхім також боїться втратити свою ідентичність, адже російська — це частина її.

Українці обурені, шоковані і злі — особливо на Славу Дьоміна

Глядачі Слави Дьоміна не зрозуміли, навіщо він розмовляв з блогеркою, яка часто несе проросійські наративи в суспільство. У ті ж дні, коли окупанти атакують українські міста ракетами і щодня гинуть люди.

Вони обурені, що ведучий продовжує "тягти" в медіапростір персон, які на це не заслуговують. Також здебільшого вони не вірять у "щирість" дівчини, яка чимало разів оскандалилась у минулому.

"Реально, нахіба ми так старанно вибудовуємо український контент, якщо потім тягнемо таке сміття в цей простір?"

"Коли в нас нарешті почне діяти інститут репутації? Яку цінність несе дана особа? Це дизлайк, скарга і ще, що там треба зробити для алгоритмів ютуба".

"Дуже шкода, що ви обрали саме її. Навіщо тягнути "це" в світогляд наших громадян. Нехай вона та її спосіб життя залишаються в колі її прихильників і не "калічитимуть" інших".

"Славо, це — лютий дизлайк ! Хтось в коментарях справедливо зауважив, що досить вже тягнути це в ефір! На ній ніде вже клейма ставити після всіх зашкварів, і скандалів. Воно ніколи не перейде на українську щиро. Ніколи! Лише заради вигоди і кон'юнктури".

"Дивує не вибір гості, а ті зусилля, які ви витратили на те, щоб все ж таки відзняти це інтерв'ю! В мене тільки одне запитання — навіщо? Ми ж не настільки всеядні".

Коментарі про інтерв'ю Слави Дьоміна і Анни Алхім. Фото: скриншот

Нагадаємо, телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому співпрацює з блогеркою Анною Алхім, яку раніше хейтив. Також сина ведучого Слави Дьоміна звинуватили у крадіжці.