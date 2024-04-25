Блогерша Анна Алхим попала в языковой скандал из-за своей любви к русскому

Украинский блогер Анна Алхим. Фото: стоп-кадр интервью со Славой Деминым

Украинский ведущий Слава Демин взял интервью у скандального блогера Анны Алхим. Она уже не в первый раз шокирует украинцев заявлениями о любви к президенту РФ Владимиру Путину и к русскому языку. Однако на этот раз она перешла все границы.

Свои мнения украинцы высказали в комментариях под видео.

Читайте также:

Алхим считает Путина — самым влиятельным политиком мира

Ведущий Слава Демин решил рискнуть и поговорить с блогером Анной Алхим. Она — одна из самых скандальных персон украинского инста-пространства из-за своих убеждений.

"Кто-то будет плеваться, а кто-то с удовольствием посмотрит интервью Слава+ с Анной Алхим. Интересно читать ваши комментарии", — анонсировал выход разговора ведущий.

Вероятно, Демин предусматривал хейт в его сторону, впрочем не его масштабы. Украинцы массово возмутились из-за высказываний блогера.

Четыре года назад Алхим заявляла, что президент РФ Владимир Путин "влиятельный мужчина" и "красавчик". Сейчас девушка не собирается извиняться за свои слова.

"Меня заставляли и давили извиниться, я не извинилась, потому что не считаю нужным за это извиняться. У меня есть четкая позиция относительно Путина, понятно, что он г*ндон. Ну да, я восхищалась. На тот момент, когда была война в Донецке, я этого не учла. Я потом подумала. А потом меня заставили за это оправдываться. Но нет. Я так была воспитана, было так! Я сказала, что я не знаю никого более влиятельного и сильного, чем он", — заявила девушка.

Блогер Анна Алхим и ведущий Слава Демин. Фото: стоп-кадр интервью

Однако никаких изменений в мировоззрении блогера за это время очевидно не произошло. Ведь она до сих пор считает Путина — самым влиятельным политиком в мире.

"Я до сих пор не могу понять, почему весь мир не может это остановить и танцует под эту дудку? Можно остановить одной минутой, одним днем, одной секундой! Можно закончить и люди перестанут умирать. Третий год война уже идет и люди до сих пор подстраиваются! Прилетела ракета, мы дали ответ и за этот ответ мы расхлебываем еще две недели. Мы не можем даже дать ответ? Я может что-то не так говорю, но я говорю так, как я понимаю. Почему это не может остановить весь мир?" — сказала она.

Ведущий Слава Демин. Фото: стоп-кадр интервью

Однако это не единственные высказывания блогера, которые шокировали украинцев. Алхим считает, что говорить на языке оккупанта — это нормально и не планирует переходить на государственный.

"Украинский язык — это клево. Каждый человек, живущий в Украине, он должен знать украинский язык. Однако каждый человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет. Если я хочу говорить на русском, то никто это не может мне запретить. Я не поддерживаю обязательный украинский ни в медиа, ни в госучреждениях", — сказала Алхим.

Девушка не понимает своей публичной ответственности как инфлюэнсера. Она считает, что каждый должен сам решать, как ему жить.

"Почему люди перекладывают на меня ответственность? Я говорю по-русски, то что… Я вот занимаюсь одним видом интимным отношений, то что это все должны это делать?" — внезапно выпалила звезда.

Неожиданно блогер обвинила журналистов. Она считает, что, если бы не было публичного давления, то она давно говорила бы государственным. Впрочем, Алхим также боится утратить свою идентичность, ведь русский — это ее часть.

Украинцы возмущены, шокированы и злые — особенно на Славу Демина

Зрители Славы Демина не поняли, зачем он разговаривал с блогером, которая часто несла пророссийские нарративы в общество. В те же дни, когда оккупанты атакуют украинские города ракетами и каждый день погибают люди.

Они возмущены, что ведущий продолжает "тащить" в медиапространство персон, которые этого не заслуживают. Также в большинстве своем они не верят в "искренность" девушки, которая много раз оскандалилась в прошлом.

"Реально, разве мы так старательно выстраиваем украинский контент, если потом тянем такой мусор в это пространство?"

"Когда у нас наконец-то начнет действовать институт репутации? Какую ценность несет данное лицо? Это дизлайк, жалоба и еще, что там нужно сделать для алгоритмов ютуба".

"Очень жаль, что вы выбрали именно ее. Зачем тянуть "это" в мировоззрение наших граждан. Пусть она и ее образ жизни остаются в кругу ее сторонников и не будут "калечить" других".

"Кто-то в комментариях справедливо заметил, что достаточно уж тянуть это в эфир! На ней негде ставить клеймо после всех скандалов. Она никогда не перейдет на украинский искренно. Никогда!"

"Удивляет не выбор гости, а те усилия, которые вы потратили на то, чтобы все же снять это интервью! У меня только один вопрос — зачем? Мы ведь не настолько всеядны".

Комментарии об интервью Славы Демина и Анны Алхим. Фото: скриншот

Напомним, телеведущий Анатолий Анатолич объяснил, почему сотрудничает с блогером Анной Алхим, которую раньше хейтил. Также сына ведущего Славы Демина обвинили в воровстве.