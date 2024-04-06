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Сина Слави Дьоміна звинуватили у крадіжці продуктів

6 квітня 2024 12:36
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Сина Слави Дьоміна звинуватили у крадіжці — причини
Український блогер Слава Дьомін і його син Влад. Фото: instagram/slavademin_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Блогер та телеведучий Слава Дьомін розповів про прикру ситуацію, яка трапилась з його сином Владом. Хлопець випадково вкрав продукти з магазину.

Про це зірка розповів в своєму Instagram.

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Син телеведучого Влад зайшов перед школою до магазину, взяв потрібні йому продукти і пішов на касу. Хлопець почув звук, який свідчить про зняття коштів, та пішов у сторону виходу.

"Мені прийшло на телефон повідомлення про це і я подумав, що зараз щось зайве відкладе і ще раз заплатить меншу суму). Але він не побачив на терміналі цього повідомлення і не дочекався чеку. Почав складати покупки в рюкзак і пішов", — розповів історію ведучий.

Охоронець зупинив сина Дьоміна. Виявилось, що хлопцю не вистачило грошей на рахунку. Звук означав про відхилену оплату, а не про успішну. 

"Це хороший досвід для нього на майбутнє. Тепер буде знати, що перед тим як піти, потрібно дочекатись того, щоб проплата була успішною", — розповів Дьомін.

Нагадаємо, син Слави Дьоміна покинув справу свого життя — що сказав батько. Також телеведучий обурився заявою режисерки Оксани Байрак повернутися в Україну. 

крадіжка
блогери
конфуз
родина
Слава Дьомін
українські зірки

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