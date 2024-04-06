Сина Слави Дьоміна звинуватили у крадіжці — причини

Український блогер Слава Дьомін і його син Влад. Фото: instagram/slavademin_official/

Блогер та телеведучий Слава Дьомін розповів про прикру ситуацію, яка трапилась з його сином Владом. Хлопець випадково вкрав продукти з магазину.

Про це зірка розповів в своєму Instagram.

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Син телеведучого Влад зайшов перед школою до магазину, взяв потрібні йому продукти і пішов на касу. Хлопець почув звук, який свідчить про зняття коштів, та пішов у сторону виходу.

"Мені прийшло на телефон повідомлення про це і я подумав, що зараз щось зайве відкладе і ще раз заплатить меншу суму). Але він не побачив на терміналі цього повідомлення і не дочекався чеку. Почав складати покупки в рюкзак і пішов", — розповів історію ведучий.

Охоронець зупинив сина Дьоміна. Виявилось, що хлопцю не вистачило грошей на рахунку. Звук означав про відхилену оплату, а не про успішну.

"Це хороший досвід для нього на майбутнє. Тепер буде знати, що перед тим як піти, потрібно дочекатись того, щоб проплата була успішною", — розповів Дьомін.

Нагадаємо, син Слави Дьоміна покинув справу свого життя — що сказав батько. Також телеведучий обурився заявою режисерки Оксани Байрак повернутися в Україну.