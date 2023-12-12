Блогерка Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік

Блогерка Дарія Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка-мільйонниця Дарія Квіткова поділилася своїми планами на святкування Нового року, який вже за два тижні.

Про це ексклюзивно розповіла у коментарі для Новини.LIVE.

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"Хочеться чогось сімейного та теплого"

Новини.LIVE спіймали Дашу Квіткову на благодійному івенті "Під подушкою", на якому вона разом з іншими зірками зібрала мільйон гривень для дітей, які боряться з раком.

В ексклюзивному коментарі блогерка розповіла, що попри те, що часто подорожує, цей Новий рік планує святкувати у колі родини вдома у Києві.

"Я буду святкувати вдома Новий рік. З сином, з друзями. Хочеться чогось сімейного та теплого", — розповіла зірка.

У своєму Instagram Даша показала, що вже встановила святкову ялинку і навіть провела "репетицію" Нового року зі своїми друзями — іншими блогерами.

Скриншот зі сторіс instagram.com/kvittkova

Скриншот з відео instagram.com/tallertv

Всі подробиці святкування Нового року вочевидь зможемо спостерігати, слідкуючи за сторіс Даші Квіткової.

Нагадаємо, Квіткова у компанії MONATIK та ALEKSEEV зібрала мільйон гривень на благодійному івенті.

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