Блогерка Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік
Блогерка-мільйонниця Дарія Квіткова поділилася своїми планами на святкування Нового року, який вже за два тижні.
Про це ексклюзивно розповіла у коментарі для Новини.LIVE.
"Хочеться чогось сімейного та теплого"
Новини.LIVE спіймали Дашу Квіткову на благодійному івенті "Під подушкою", на якому вона разом з іншими зірками зібрала мільйон гривень для дітей, які боряться з раком.
В ексклюзивному коментарі блогерка розповіла, що попри те, що часто подорожує, цей Новий рік планує святкувати у колі родини вдома у Києві.
"Я буду святкувати вдома Новий рік. З сином, з друзями. Хочеться чогось сімейного та теплого", — розповіла зірка.
У своєму Instagram Даша показала, що вже встановила святкову ялинку і навіть провела "репетицію" Нового року зі своїми друзями — іншими блогерами.
Всі подробиці святкування Нового року вочевидь зможемо спостерігати, слідкуючи за сторіс Даші Квіткової.
Нагадаємо, Квіткова у компанії MONATIK та ALEKSEEV зібрала мільйон гривень на благодійному івенті.
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