Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Блогерка Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік arrow

Блогерка Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік

12 грудня 2023 12:32
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Блогерка Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік
Блогерка Дарія Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Блогерка-мільйонниця Дарія Квіткова поділилася своїми планами на святкування Нового року, який вже за два тижні. 

Про це ексклюзивно розповіла у коментарі для Новини.LIVE.

Читайте також:

"Хочеться чогось сімейного та теплого"

Новини.LIVE спіймали Дашу Квіткову на благодійному івенті "Під подушкою", на якому вона разом з іншими зірками зібрала мільйон гривень для дітей, які боряться з раком.

В ексклюзивному коментарі блогерка розповіла, що попри те, що часто подорожує, цей Новий рік планує святкувати у колі родини вдома у Києві. 

 

"Я буду святкувати вдома Новий рік. З сином, з друзями. Хочеться чогось сімейного та теплого", — розповіла зірка. 

У своєму Instagram Даша показала, що вже встановила святкову ялинку і навіть провела "репетицію" Нового року зі своїми друзями — іншими блогерами. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kvittkova
Скриншот з відео instagram.com/tallertv

Всі подробиці святкування Нового року вочевидь зможемо спостерігати, слідкуючи за сторіс Даші Квіткової. 

Нагадаємо, Квіткова у компанії MONATIK та ALEKSEEV зібрала мільйон гривень на благодійному івенті. 

Також ми писали, що колишня Добриніна чесно зізналася, що вона ніколи не рекламує. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі