Блогер Даша Квиткова рассказала, как планирует праздновать Новый год
Блогерша-миллионница Дария Квиткова поделилась своими планами на празднование Нового года, который уже через две недели.
Об этом эксклюзивно рассказала в комментарии Новини.LIVE.
"Хочется чего-нибудь семейного и теплого"
Новини.LIVE поймали Дашу Квиткову на благотворительном ивенте "Під подушкою", на котором она вместе с другими звездами собрала миллион гривен для детей, которые борятся с раком.
В эксклюзивном комментарии блогер рассказала, что, несмотря на то, что часто путешествует, этот Новый год планирует праздновать в кругу семьи дома в Киеве.
"Я буду праздновать дома Новый год. С сыном, с друзьями. Хочется чего-то семейного и теплого", — рассказала звезда.
В своем Instagram Даша показала, что уже установила праздничную елку и даже провела "репетицию" Нового года со своими друзьями — другими блогерами.
Все подробности празднования Нового года явно сможем наблюдать в сторис Даши Квитковой.
Напомним, Квиткова в компании MONATIK и ALEKSEEV собрала миллион гривен на благотворительном ивенте.
Также мы писали, что бывшая Добрынина честно призналась, что она никогда не рекламирует.
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