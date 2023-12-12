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Блогер Даша Квиткова рассказала, как планирует праздновать Новый год

12 декабря 2023 12:32
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Блогер Даша Квиткова рассказала, как планирует праздновать Новый год
Блоггерша Дарья Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Блогерша-миллионница Дария Квиткова поделилась своими планами на празднование Нового года, который уже через две недели.

Об этом эксклюзивно рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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"Хочется чего-нибудь семейного и теплого"

Новини.LIVE поймали Дашу Квиткову на благотворительном ивенте "Під подушкою", на котором она вместе с другими звездами собрала миллион гривен для детей, которые борятся с раком.

В эксклюзивном комментарии блогер рассказала, что, несмотря на то, что часто путешествует, этот Новый год планирует праздновать в кругу семьи дома в Киеве.

 

"Я буду праздновать дома Новый год. С сыном, с друзьями. Хочется чего-то семейного и теплого", — рассказала звезда.

В своем Instagram Даша показала, что уже установила праздничную елку и даже провела "репетицию" Нового года со своими друзьями — другими блогерами.

 

Скриншот со сторис instagram.com/kvittkova
Скриншот с видео instagram.com/tallertv

Все подробности празднования Нового года явно сможем наблюдать в сторис Даши Квитковой.

Напомним, Квиткова в компании MONATIK и ALEKSEEV собрала миллион гривен на благотворительном ивенте.

Также мы писали, что бывшая Добрынина честно призналась, что она никогда не рекламирует.

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