Що Даша Квіткова ніколи не рекламує — колишня Нікіти Добриніна чесно відповіла

Українська блогерка Даша Квіткова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська блогерка і колишня дружина ведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова дала відверте інтерв’ю. У ньому дівчина чесно розповіла про те, що вона ніколи не бере на рекламу в своїх соціальних мережах.

Про це Даша Квіткова розповіла під час інтерв’ю каналу "Люкс.ФМ" в YouTube.

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Що Даша Квіткова ніколи не рекламує

Колишня дружина відомого ведучого і головного героя дев’ятого сезона романтичного шоу "Холостяк" Нікіти Добриніна зізналася, що вона ніколи не рекламує на своїх сторінках в соціальних мережах. Також Даша Квіткова зізналася, чи відвідувала вона колись таролога.

"Я не рекламую казино, де люди просто можуть бути надуреними і втратити свої гроші. Я не рекламую медикаменти, якісь таро, гадання… Це в мене табу. Натальної карти немає, я не робила, але у таролога була десь пів року тому. У мене подружка цим займається, я в неї попросила: "Навіть, якщо я до тебе прийду і попрошу зробити який розклад, не роби", — згадала Даша Квіткова.

Ексдружина Нікіти Добриніна Даша Квіткова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська блогерка пояснює, що це може не відповідати повністю дійсності, а люди самі себе програмують на певні ситуації. Саме тому після однієї ситуації, яку вона одного разу спровокувала картами, вона не хоче звертатися до тарологів.

"Це може не відповідати дійсності на 100%, і ми самостійно себе програмуємо на якісь ситуації, яку видають ці карти. Тому коли я одну ситуацію спровокувала, я зрозуміла, що ні, я такого не хочу", — також додає колишня дружина українського ведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова.

Скільки заробляє Даша Квіткова

Молода блогерка зізналася, скільки вона заробляє зараз щомісяця і на чому вона це робить. Колишня дружина Добриніна розповіла про те, які в неї заробітки на рекламі, і зізналася, чи інвестує вона в підтримку українських захисників під час повномасштабної війни.

"У мене реклама розписана на два місяці вперед. В день максимум одна-дві реклами. Це стеля. Зараз я заробляю 30-40 тисяч доларів на місяць. Це не чистий мій заробіток. У мене велика команда. Менеджер заробляє 15%. Є піарник, фотограф, стиліст, візажист. Кожен день я роблю донати", — розповіла Даша Квіткова.

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