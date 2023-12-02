Блогерка Юлія Верба не знає, скільки областей в Україні

Юлія Верба у військовій формі. Фото: соцмережі Юлії Верби

Блогерка-мільйонниця Юлія Верба взяла участь в опитуванні про Україну. Вона не змогла відповісти на питання шкільної програми з географії.

Юлія Верба потрапила в бліц-опитування до блогерки Марії Паньків, яка ставить перехожим на вулиці загальновідомі факти.

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Юлія Верба не змогла відповісти на запитання "Скільки областей в Україні". На її думку, їх 25, проте правильна відповідь — 24 та Автономна республіка Крим. Блогерка ж вважає, що не помилилася, адже Крим є 25 областю.

"Боже, я не знаю. Це жах. Мені дуже соромно", — сказала Верба.

Далі в дівчини запитали, до якої області належить Крим, її відповідь була неоднозначною.

"Кримська, нє? Донецька?" — розгублено розмірковувала Юлія Верба.

Водночас зірка правильно відповіла на запитання, які стосувались західних областей, а також Маріуполя.

Нагадаємо, що нещодавно відомий український блогер Богдан Беспалов розповів чутки про стосунки співачок Світлани Лободи і Надії Мейхер. Також він висловив свою думку про те, як українська артистка Світлана Лобода покинула гурт "ВІА Гра".