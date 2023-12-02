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Блогер Юлия Верба не знает, сколько областей в Украине

2 декабря 2023 14:15
- Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Блогер Юлия Верба не знает, сколько областей в Украине
Юлия Верба в военной форме. Фото: соцсети Юлии Вербы
- Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Блоггерша-миллионница Юлия Верба приняла участие в опросе об Украине. Она затруднилась ответить на вопросы школьной программы по географии.

Юлия Верба попала в блиц-опрос к Марии Панькив, которая ставит прохожим на улице общеизвестные факты.

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Юлия Верба затруднилась ответить на вопрос "Сколько областей в Украине". По ее мнению, их 25, однако правильный ответ — 24 и Автономная республика Крым. Блогер считает, что не ошиблась, ведь Крым является 25 областью.

"Боже, я не знаю. Это ужас. Мне очень стыдно", — сказала Верба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Далее у девушки спросили, в какой области находится Крым, ее ответ был неоднозначным.

"Крымская, нет? Донецкая?" — растерянно размышляла Юлия Верба.

В то же время звезда правильно ответила на вопросы, касающиеся западных областей, а также Мариуполя.

Напомним, что недавно известный украинский блогер Богдан Беспалов рассказал слухи об отношениях певиц Светланы Лободы и Надежды Мейхер. Также он выразил свое мнение о том, как украинская артистка Светлана Лобода покинула группу "ВИА Гра".

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