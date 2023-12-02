Блогер Юлия Верба не знает, сколько областей в Украине
Блоггерша-миллионница Юлия Верба приняла участие в опросе об Украине. Она затруднилась ответить на вопросы школьной программы по географии.
Юлия Верба попала в блиц-опрос к Марии Панькив, которая ставит прохожим на улице общеизвестные факты.
Что знает и не знает известная инста-дива
Юлия Верба затруднилась ответить на вопрос "Сколько областей в Украине". По ее мнению, их 25, однако правильный ответ — 24 и Автономная республика Крым. Блогер считает, что не ошиблась, ведь Крым является 25 областью.
"Боже, я не знаю. Это ужас. Мне очень стыдно", — сказала Верба.
Далее у девушки спросили, в какой области находится Крым, ее ответ был неоднозначным.
"Крымская, нет? Донецкая?" — растерянно размышляла Юлия Верба.
В то же время звезда правильно ответила на вопросы, касающиеся западных областей, а также Мариуполя.
Напомним, что недавно известный украинский блогер Богдан Беспалов рассказал слухи об отношениях певиц Светланы Лободы и Надежды Мейхер. Также он выразил свое мнение о том, как украинская артистка Светлана Лобода покинула группу "ВИА Гра".
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