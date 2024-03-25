Блогерка Саба Мусіна ледве не втратила доньку під час обстрілу Києва
Українська блогерка та власниця відомої мережі салонів краси Саба Мусіна розповіла, як перелякалась під час ранкового обстрілу Києва. Її донька була в школі зовсім поруч біля прильоту.
Про це вона розповіла в Instagram.
Донька Саби Мусіної знаходилась біля місця падіння уламків ракети
Блогерка Саба Мусіна настрашилась через ранковий обстріл. Її донька була в школі під час падіння уламків ракети в Києві. Навчальний заклад знаходиться зовсім близько.
"Дуже страшно було. Страшно чути дітей в телефоні. Страшно бути не поруч. Дякую, нашій школі за укриття і чіткі дії", — повідомила підприємиця.
Донька блогерки Кіра не постраждала, адже вчителі відвели усіх учнів в укриття. Уламки ракети влучили у сусідню будівлю.
"Ракета впала між школою Кіри та гуртожитком. Це не просто в мене страх. Це страх матері", — написала блогерка.
Вранці 25 березня росіяни атакували ракетами Київ. Уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дніпровському районах, пошкоджено дві багатоповерхівки і за інформацією на 12:00 — постраждало 5 людей.
Нагадаємо, відомий український ведучий потрапив під обстріл на Донбасі. Також ми розповідали про блогерку, яка ледве пережила ішемічний інсульт — як вона зараз.
Читайте Новини.LIVE!