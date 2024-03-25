Блогерка Саба Мусіна ледве не втратила доньку під час обстрілу Києва

Блогерка Саба Мусіна. Фото: instagram.com/saba.musina/

Українська блогерка та власниця відомої мережі салонів краси Саба Мусіна розповіла, як перелякалась під час ранкового обстрілу Києва. Її донька була в школі зовсім поруч біля прильоту.

Про це вона розповіла в Instagram.

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Блогерка Саба Мусіна настрашилась через ранковий обстріл. Її донька була в школі під час падіння уламків ракети в Києві. Навчальний заклад знаходиться зовсім близько.

"Дуже страшно було. Страшно чути дітей в телефоні. Страшно бути не поруч. Дякую, нашій школі за укриття і чіткі дії", — повідомила підприємиця.

Блогерка Саба Мусіна. Фото: instagram.com/saba.musina/

Донька блогерки Кіра не постраждала, адже вчителі відвели усіх учнів в укриття. Уламки ракети влучили у сусідню будівлю.

"Ракета впала між школою Кіри та гуртожитком. Це не просто в мене страх. Це страх матері", — написала блогерка.

Блогерка Саба Мусіна з донькою. Фото: instagram.com/saba.musina/

Вранці 25 березня росіяни атакували ракетами Київ. Уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дніпровському районах, пошкоджено дві багатоповерхівки і за інформацією на 12:00 — постраждало 5 людей.

Нагадаємо, відомий український ведучий потрапив під обстріл на Донбасі. Також ми розповідали про блогерку, яка ледве пережила ішемічний інсульт — як вона зараз.