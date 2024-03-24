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Інсульт, який забрав зір — українська блогерка ледве не померла під час вебінару

24 березня 2024 23:13
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Інсульт, який забрав зір — українська блогерка ледве не померла під час вебінару
Блогерка Аніта Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Блогерка Аніта Соловей, яка розповідає українцям про карму, постраждала через інсульт. У дівчини частково зник зір і зараз вона перебуває у лікарні.

Про це вона розповіла у своєму Telegram.

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Аніту Соловей "вдарив" інсульт під час запису вебінару

Українська блогерка Аніта Соловей потрапила до лікарні. 20 лютого у неї стався ішемічний інсульт. Це сталося, коли дівчина записувала черговий навчальний вебінар.

"В процесі, коли я знімала, я не нервувала, я не була втомлена. Ми зараз до кінця ще не знаєм причину. Я чекаю ще кілька досліджень генетичних. Я здорова людина — не п‘ю алкоголь, не курю айкос, нічого такого не роблю", — розповіла блогерка.

Блогерка Аніта Соловей у лікарні. Фото: instagram.com/anita_solovei/
Блогерка Аніта Соловей у лікарні. Фото: instagram.com/anita_solovei/

Соловей зізналась, що одне з перших про що подумала після нападу — це її робота. Вона відчула, що не готова це втратити.

"Я дивилась на свою стрічку, на свій YouTube, на свій Instagram і це все могло так залишитись, тому що мене могло не стати. Я сумувала. Я дуже хотіла плакати", — сказала дівчина.

Ішемічний інсульт — це гострий стан, при якому припиняється кровотік по одній з артерій, що живлять головний мозок. Причиною можуть стати тромби. Після інсульту у людини можливі важкі ускладення, втім у Соловей, з її слів, ситуація не критична. Нині вона частково втратила зір, який можна відновити.

"У мене зникла частина зору. Тобто з правого боку я майже нічого не бачу, частина присутня. Але в мене функціонує вся моя права сторона — нога, рука, тіло. Хоча при інсульті буває таке, що воно не функціонує", — зізналась дівчина.

Блогерка Аніта Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/
Блогерка Аніта Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/

Лікарі порадили дівчині потрохи повертатись до роботи, щоб тренувати мозок та зір. Втім, Соловей відчуває, що все змінилося. Їй стало важко записувати сторіз.

"Є великий ризик депресії через те, що дуже змінилося життя і ці усвідомлення вони можуть накривати, адже через ішемічні процеси також є ураження мозку. Вони сказали мені повернутись до роботи", — додала блогерка.

Блогерка Аніта Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/
Блогерка Аніта Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/

Аніта Соловей бачить у цій трагедіїї містичну карму. Вона пов'язує це з проєктом, який мала невдовзі запустити. Дівчина хотіла відкрити збір для дітей з порушенням зору, а зараз сама зіштовхнулась з цією проблемою. 

"Я лежала і думала, що не хочу померти. Мені все подобається — те, чим займаюсь, люди які поруч. Це було сильно. Така чистка. Сильний ретрит, якому я здивована", — так дівчина пояснила собі, що з нею сталося.

Нині блогерка продовжує перебувати у лікарні. Її підтримують рідні та друзі. Колега по блогерству Анна Трінчер публічно поділилась своїми емоціями. Їй шкода блогерку.

Реакція співачки Анни Трінчер
Реакція співачки Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official
Реакція співачки Анни Трінчер
Реакція співачки Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, у Кейт Міддлтон діагностували онкологію. Також ми розповідали, як на це відреагувала перша леді України Олена Зеленська.

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українські зірки
інсульт

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