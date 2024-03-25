Блогер Саба Мусина чуть не потеряла дочь во время обстрела Киева
Украинский блогер и владелица известной сети салонов красоты Саба Мусина рассказала, как испугалась во время утренних обстрелов Киева. Ее дочь была в школе совсем рядом у прилета.
Об этом она рассказала в Instagram.
Дочь Сабы Мусиной находилась у места падения обломков ракеты
Блогер Саба Мусина испугалась из-за утренних обстрелов. Ее дочь была в школе во время падения обломков ракеты в Киеве. Учебное заведение находится совсем близко.
"Очень страшно было. Страшно слышать детей в телефоне. Страшно быть не рядом. Спасибо, нашей школе за укрытие и четкие действия", — сообщила предпринимательница.
Дочь блогера Кира не пострадала, ведь учителя увели всех учеников в укрытие. Обломки ракеты попали в соседнее здание.
"Ракета упала между школой Киры и общежитием. Это не просто у меня страх. Это страх матери", — написала блогер.
Утром 25 марта россияне атаковали ракетами Киев. Обломки упали в Печерском, Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах, повреждены две многоэтажки и по информации на 12:00 — пострадали 5 человек.
Напомним, известный украинский ведущий попал под обстрелы на Донбассе. Также мы рассказывали о блогере, которая едва пережила ишемический инсульт — как она сейчас.
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