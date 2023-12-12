Блогерка Саша Бо похрестила донечку Віру

Саша Бо з донькою. Фото: instagram.com/sashaabo

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо похрестила свою третю дитину Віру. Хрещеними стали Ольга Хробуст та Станіслав Іванишин.

Блогерка виклала відео в своєму instagram.

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Українська блогерка разом зі своїм чоловіком стомалогом Платоном Тарнавським похрестили доньку Віру. Обряд провели в Храмі святих Кирила та Мефодія в Івано-Франківську.

Хрещеними стали друзі пари — підприємець Станіслав Іванишин та Ольга Хробуст.

"Вчора я стала хрещеною мамою. Наче ще нещодавно мені було 10 і моя хрещена подарувала мені стайлер для волосся, про який я мріяла. А сьогодні хрещена я. Хочу, щоб ця життєва мить була у тебе найкращою, моя Вірушка! Чекаю того дня, коли підемо з тобою вдвох на шопінг у Києві (у вільному Києві!), а потім наїмося морозива! Але не спіши дорослішати... Люблю, крихітка!" — поділилася радістю хрещена дитини в своєму instagram.

Станіслав Іванишин та Ольга Хробуст хрестять дитину Саші Бо. Фото: скрін з відео/instagram.com/sashaabo

На хрещення завітали найрідніші люди сім'ї — старші діти Саші від першого шлюбу, батьки та близькі друзі.

Хрещення доньки Саші Бо. Фото: скрін з відео/instagram.com/sashaabo

Хрещення доньки Саші Бо. Фото: скрін з відео/instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, що Саша Бо народила у листопаді свою доньку і відразу показала світлину.

Раніше ми писали, що Трінчер розлучається з Волошиним після півтора року шлюбу.