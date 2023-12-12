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Блоггерша Саша Бо покрестила дочь Веру

12 декабря 2023 13:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Блоггерша Саша Бо покрестила дочь Веру
Саша Бо с дочерью. Фото: instagram.com/sashaabo
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская блоггерша-миллионница Саша Бо окрестила своего третьего ребенка Веру. Крестными стали Ольга Хробуст и Станислав Иванишин.

Блоггерша выложила видео в своем instagram.

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Саша Бо окрестила свою дочь в Франковске

Украинская блоггерша вместе со своим мужем стомалогом Платоном Тарнавским окрестили дочь Веру. Обряд провели в Храме святых Кирилла и Мефодия в Ивано-Франковске.

Крестными стали друзья пары — предприниматель Станислав Иванишин и Ольга Хробуст.

"Вчера я стала крестной мамой. Будто еще недавно мне было 10 и моя крестная подарила мне стайлер для волос, о котором я мечтала. А сегодня крестная я. Хочу, чтобы этот жизненный миг был у тебя лучшим, моя Верушка! Жду того дня, когда пойдем с тобой вдвоем на шопинг в Киеве (в свободном Киеве!), а потом наедимся мороженое!" — поделилась радостью крестная ребенка в своем instagram .

Крестные дочери Саши Бо
Станислав Иванишин и Ольга Хробуст крестят ребенка Саши Бо. Фото: скрин с видео/instagram.com/sashaabo

Крещение посетили самые родные люди семьи — старшие дети Саши от первого брака, родители и близкие друзья.

Крещение дочери Саши Бо
Крещение дочери Саши Бо. Фото: скрин с видео/instagram.com/sashaabo
Крещение дочери Саши Бо
Крещение дочери Саши Бо. Фото: скрин с видео/instagram.com/sashaabo

Напомним, что Саша Бо родила в ноябре свою дочь и сразу показала фотографию.

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