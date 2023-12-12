Блоггерша Саша Бо покрестила дочь Веру

Саша Бо с дочерью. Фото: instagram.com/sashaabo

Украинская блоггерша-миллионница Саша Бо окрестила своего третьего ребенка Веру. Крестными стали Ольга Хробуст и Станислав Иванишин.

Блоггерша выложила видео в своем instagram.

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Украинская блоггерша вместе со своим мужем стомалогом Платоном Тарнавским окрестили дочь Веру. Обряд провели в Храме святых Кирилла и Мефодия в Ивано-Франковске.

Крестными стали друзья пары — предприниматель Станислав Иванишин и Ольга Хробуст.

"Вчера я стала крестной мамой. Будто еще недавно мне было 10 и моя крестная подарила мне стайлер для волос, о котором я мечтала. А сегодня крестная я. Хочу, чтобы этот жизненный миг был у тебя лучшим, моя Верушка! Жду того дня, когда пойдем с тобой вдвоем на шопинг в Киеве (в свободном Киеве!), а потом наедимся мороженое!" — поделилась радостью крестная ребенка в своем instagram .

Станислав Иванишин и Ольга Хробуст крестят ребенка Саши Бо. Фото: скрин с видео/instagram.com/sashaabo

Крещение посетили самые родные люди семьи — старшие дети Саши от первого брака, родители и близкие друзья.

Крещение дочери Саши Бо. Фото: скрин с видео/instagram.com/sashaabo

Крещение дочери Саши Бо. Фото: скрин с видео/instagram.com/sashaabo

Напомним, что Саша Бо родила в ноябре свою дочь и сразу показала фотографию.

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