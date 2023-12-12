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Богдан Бенюк зізнався, що російський режисер приєднався до лав ЗСУ

12 грудня 2023 17:31
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Богдан Бенюк зізнався, що російський режисер приєднався до лав ЗСУ
Український актор Богдан Бенюк. Фото: Скріншот з програми "Різні Люди"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український актор Богдан Бенюк розповів, що в лавах української армії служить відомий російський режисер Андрій Кавун. Чоловік покинув успішну кар'єру та став на захист України.

Про це йдеться в програмі "Різні люди".

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Богдан Бенюк розповів, що цей російський режисер зняв 8 успішних фільмів в Росії, серед них — іронічний бойовик "Полювання на піранію" та історичну драму "Кандагар". Бенюк знімався в фільмах Кавуна.

"Я дізнався, що Андрій Кавун, режисер, у якого я знімався, зараз воює в українській армії, знявши вісім фільмів у росії. Самодостатній режисер, він покинув це все, переїхав сюди та пішов воювати", — наголошує Богдан Бенюк.

Андрій Кавун
Режисер Андрій Кавун. Фото: facebook/Андрій Кавун

Актор приїздив у військову частину до режисера, зустрівся з ним та розповів батальйону, з ким вони служать. Опісля Андрій Кавун сказав Бенюку, що той "зробив його героєм батальйону".

Після того, як побратими режисера дізнались його історію, йому надали дозвіл на зйомку всього, що відбувається на фронті. Андрій Кавун також вже розробляє сценарії, щоб опісля війни втілити їх у фільм.

Нагадаємо, що на передовій загинув відомий український актор Андрій Павленко.

Раніше театральний актор помер у шпиталі від поранень, які отримав під Бахмутом.

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