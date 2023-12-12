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Богдан Бенюк признался, что российский режиссер присоединился к рядам ЗСУ

12 декабря 2023 17:31
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Богдан Бенюк признался, что российский режиссер присоединился к рядам ЗСУ
Украинский актер Богдан Бенюк. Фото: Скриншот из программы "Разные Люди"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский актер Богдан Бенюк рассказал, что в рядах украинской армии служит известный российский режиссер Андрей Кавун.

Об этом говорится в программе "Разные люди" .

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Богдан Бенюк рассказал, что этот российский режиссер снял 8 успешных фильмов в России, среди них иронический боевик "Охота на пиранию" и историческую драму "Кандагар". Бенюк снимался в фильмах Арбуза.

"Я узнал, что Андрей Кавун, режиссер, у которого я снимался, сейчас воюет в украинской армии, сняв восемь фильмов в России. Самодостаточный режиссер, он покинул это все, переехал сюда и пошел воевать", — отмечает Богдан Бенюк.

Андрей Арбуз
Режиссер Андрей Кавун. Фото: facebook/Андрей Арбуз

Актер приезжал в военную часть к режиссеру, встретился с ним и рассказал батальону, с кем они служат. Потом Андрей Кавун сказал Бенюку, что тот "сделал его героем батальона".

После того, как собратья режиссера узнали его историю, ему дали разрешение на съемку всего происходящего на фронте. Андрей Кавун также уже разрабатывает сценарии, чтобы после войны воплотить их в фильм.

Напомним, что на передовой погиб известный украинский актер Андрей Павленко.

Ранее театральный актер скончался в госпитале от полученных под Бахмутом ранений.

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