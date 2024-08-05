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Боялись, що не виживе — син Джолі та Пітта постраждав в аварії

5 серпня 2024 08:14
Антоніна Завадська - Редактор
Сина Анджеліни Джолі називають "проблемним" — причини
Акторка Анджеліна Джолі з Паксом. Фото: instagram.com/paxalbum
Антоніна Завадська - Редактор

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакс нещодавно потрапив в лікарню через аварію. Очевидці думали, що він загинув. Однак, за хлопцем доглядає зіркова мама.

Про це пише Page Six.

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Пакс не вдягає шолом, коли сідає на мотоцикл. За словами знайомих він вже не вперше потрапляє в аварії, в яких розбиває автівки. 

Коли 20-річний син Джолі та Пітта потрапив в аварію на скутері, очевидці думали, що він не виживе. 

Поліція підтвердила, що він був без шолома під час їзди. Він на скутері проїхав по задній частині автомобіля, який зупинився на червоне світло. Юнак відразу відчув біль у голові та стегні, тому його доправили до лікарні. Джолі протягом тижня піклувалась про нього. Втім, вона не здивована, адже це не перша аварія Пакса. 

Пакс Джолі-Пітт не вдягає шолом. Фото: Terma, SL / BACKGRID
Пакс Джолі-Пітт не вдягає шолом. Фото: Terma, SL / BACKGRID

"Його друзі стурбовані ним. Він безрозсудний. Вони хвилюються", — зазначив інсайдер.

Інше джерело повідомило, що також Пакс розбивав і автомобілі.

"Він потрапив у низку автомобільних аварій. Це не чудово. Пакс — неспокійна дитина, і Анджеліна робить усе можливе, щоб допомогти йому", — зазначив інсайдер.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі з дітьми, коли вони були ще маленькі. Фото: WireImage
Бред Пітт та Анджеліна Джолі з дітьми, коли вони були ще маленькі. Фото: WireImage

Батько хлопця Бред Пітт хотів зв'язатися з ним або відвідати в лікарні, втім ніхто на його дзвінки не відповідає. Нагадаємо, що зіркова пара всиновила хлопця з дитячого будинку у В'єтнамі, коли йому було три роки.

Нагадаємо, Бред Пітт намагався "купити мовчання" Анджеліни Джолі про домашнє насильство. Також відомо, скільки за роки акторства заробила Джолі.

Анджеліна Джолі діти Бред Пітт аварія Голлівуд актори

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08:35 У Волгограді лунали потужні вибухи — зафіксовано пожежу на підстанції

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